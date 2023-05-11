ATO Başkanı Baran: “Ankara Vergi Dairesi, ticaretin ve üyelerimizin yanında yer alıyor”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ihracatında iller arasında beşinci sırada, ithalatta da ikinci sırada bulunan Ankara'nın gelişimi için vergi gelirlerinin önemine dikkati çekerek, “Başkent ekonomisi üyelerimizin gayretleriyle gelişiyor. Bu süreçte Ankara Vergi Dairesi, kıymetli başkanı Yüksel Duman'ın yönetiminde ticaretin ve üyelerimizin önündeki sıkıntıları bertaraf etmek konusunda Ankara Ticaret Odamızın yayında yer alıyor” dedi.

ATO üyelerine 31 Aralık 2022 tarihine kadar oluşan vergi ve SGK borçlarına yapılandırma imkanı veren 7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair” Kanun hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. ATO Meclis Salonu'nda ATO, Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği (TİMKODER) ve Çankırı İş İnsanları Derneği'nin organizasyonuyla gerçekleşen ve Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman'ın katıldığı toplantının açılışında konuşan Baran, Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman ve ekibinin 7440 Sayılı Kanun'u bilinmeyen yönleriyle anlatarak ATO üyelerinin azami şekilde faydalanmasını sağlayacağını söyledi. Türkiye ihracatında iller arasında beşinci sırada, ithalatta da ikinci sırada bulunan Ankara'nın gelişimi için vergi gelirlerinin önemine dikkat çeken Baran, “Başkent ekonomisi üyelerimizin gayretleriyle gelişiyor. Bu süreçte Ankara Vergi Dairesi, kıymetli başkanı Yüksel Duman'ın yönetiminde ticaretin ve üyelerimizin önündeki sıkıntıları bertaraf etmek konusunda Ankara Ticaret Odamızın yayında yer alıyor” diye konuştu.

Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman da konuşmasında Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 2005 yılında kurulduğunda yaklaşık 280 bin gelir ve kurumlar vergisi mükellefine hizmet verdiğini hatırlatarak, mükellef sayısının bugün 580 bine yükseldiğine dikkat çekti. Memur şehri olarak anılan Ankara'nın bugün Türkiye'nin stratejik yatırımlarının gerçekleştiği ve savunma sanayisinin merkezi haline geldiğini kaydeden Duman, “Biz de mükellef sayısındaki artışlara binaen daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yeni vergi dairelerini ihdas ettik” dedi.

Ankara'nın vergi tahsilat oranlarının yükseldiğini bildiren Duman, “2021 yılında 153 milyar TL tahakkuka karşılık 145 milyar TL tahsilat gerçekleşirken, 2022 yılında tahakkuk 308 milyar TL, tahsilat ise 295 milyar TL oldu. Tahakkuk-tahsilat oranımız 2021 yılında yüzde 94'ten 2022 yılında yüzde 96'ya yükseldi. Türkiye genelindeki oran yüzde 88 düzeyinde. Yani Ankara olarak Türkiye ortalamasının üzerinde tahsilat oranına sahibiz. 2021 Türkiye Kurumlar Vergisi tahsilatının yüzde 15'i, gelir vergisi tahsilatının da yüzde 10'u Ankara tarafından gerçekleştirildi. Biz bu rakamları sadece Vergi Dairesi'nin başarısı olarak değerlendirmeyip, siz kıymetli mükelleflerimiz ve ATO'nun verdiği gönüllü uyumun sonucu olarak görmekteyiz” dedi.

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun'un matrah ve vergi artırımı ile mükelleflerin risklerinin azaltılması, dava yoluna gidilmeden vergilerin tahsil edilmesi, vergi ihtilaflarının sulh yolu ile sonlandırılması, kamu alacak sorunun azaltılması ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi gibi önemli imkânlar sunduğunu kaydeden Duman, mükelleflerin son başvuru tarihi olan 31 Mayıs 2023'e kadar başvurmaları gerektiğini söyledi.

Çankırı İş İnsanları Derneği Başkanı Ayhan Demiray ve TİMKODER Başkan Vekili Yavuz Albay'ın açılış konuşmaları gerçekleştirdiği toplantıda Ankara Vergi Daire Başkanlığı Gelir İdaresi Grup Müdürleri D. Erdem Arslanoğlu, Recep Serdar, Ali Aslankaya "7440 Sayılı Kanun"a ilişkin birer sunum yaptı. Toplantıya ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çelikten ile Çankırı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aslan da katıldı.