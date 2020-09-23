ATO Başkanı Baran: “Ankara'da sağlık turizmini geliştirmek için TÜRSAB'dan destek bekliyoruz”

Coğrafi konumu nedeniyle yarım günlük uçuşlarla dünyanın üçte birlik nüfusunun rahatlıkla ulaşabileceği bir destinasyon. Ankara'da sağlık turizmini geliştirmek için TÜRSAB'dan destek bekliyoruz” dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya ve beraberindeki heyet, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Korona virüs salgınının turizm sektörüne etkilerinin ele alındığı görüşmede Baran, ATO olarak Ankara turizminin gelişimine yönelik yürüttükleri çalışmaları anlattı. Türkiye'nin 2019 yılında yaklaşık 35 milyar dolarlık turizm geliri elde ettiğine dikkat çeken Baran, kişi başına 650-800 dolar düzeyinde olan ortalama turist harcamasını artırmak için sağlık turizmine ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. Kamu ve özel hastaneleri, iyi yetişmiş hekimleri, sağlık personeli, termal suları ve modern tesisleri ile Ankara'nın sağlık turizmi için uygun bir lokasyon olduğunu ifade eden Baran, Başkent'in sağlık turizmi için gelenlerin zamanlarını geçirebilecekleri tarihi ve turistik mekânları da barındırdığını söyledi. Coğrafi olarak Türkiye'nin ortasında yer alan Ankara'ya dünyanın üçte bir nüfusunun yarım günlük uçuşlarla rahatlıkla ulaşabileceğine dikkati çeken Baran, Başkent'te sağlık turizmini geliştirmek için TÜRSAB'dan destek beklediklerini ve ortak çalışmalar yapılabileceğini söyledi.

“Turizm sektörüne yönelik çalışmalar için Baran'a teşekkür”

Türkiye ekonomisi için turizm sektörünün öneminden bahseden Bağlıkaya da, pandemi nedeniyle sıkıntı yaşayan sektörün sorunlarını en kısa sürede aşmasını temenni ettiklerini söyledi. ATO'nun turizm sektörünün sorunlarını dile getiren ve çözüm üretmeye yönelik yaklaşımlarını takip ettiklerini kaydeden Bağlıkaya, “Sektörümüze destek olan ve işleri kolaylaştıran yaklaşımlarınız için teşekkür ederiz” dedi.

Ankara'nın potansiyelinin turizm verilerine yansıması için yapılabilecekleri dile getiren Bağlıkaya, “Başkent'in sağlık ve diğer turizm alanlarında gelişimine yönelik yapılacak çalışmalara seve seve katkıda bulunmak isteriz” diye konuştu.