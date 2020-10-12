ATO Başkanı Baran, Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yıldönümünü kutladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın Başkent oluşundan bu yana geçen sürede, ticaretten sanayiye, eğitimden teknolojiye kadar bütün alanlarda “baş” kent olmayı sürdürdüğünü belirterek, “Milli Mücadele'nin merkezi olan Ankara, bugün gerek coğrafi konumu, gerek üstlendiği görevler gerekse ekonomide aldığı yol ile Anadolu'nu dünyaya açılan kapısı haline gelmiştir” dedi.

ATO Başkanı Baran, Ankara'nın Başkent oluşunun 97'nci yıldönümünü bir mesaj yayımlayarak kutladı. Milli Mücadele'de üstlendiği rol ve Ankaralıların Türkiye'nin bağımsızlık savaşında geçit vermemesiyle Ankara'nın, Mustafa Kemal Atatürk tarafından, Başkent ilan edilerek onurlandırıldığını kaydeden Baran, “O gün düşmana geçit vermeyen Ankara ve Ankaralılar, bugün de çalışarak ve üreterek verdikleri mücadele ile Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını tahkim etmektedir” diye konuştu.

İstiklal Mücadelesi'nde imkânsızlıklar içinde ‘yapılamaz' denilenin yapıldığını ve yepyeni bir Cumhuriyet kurulduğunu hatırlatan Baran, şunları söyledi:

"Bugün Başkent Ankara tarihiyle, kültürüyle, coğrafi konumu ve güzellikleriyle, ekonomisiyle, sanayisiyle, ticaretiyle, turizmiyle dünyadaki sayılı kentler arasında yer alıyor. Ankara 12 Organize Sanayi Bölgesi, 10 Teknokent, 112 AR-GE ve 42 Tasarım Merkeziyle, 8'i devlet ve 13'ü vakıf olmak üzere 21 üniversitesiyle aynı zamanda sanayii sektöründe de önemli bir potansiyele sahip. Dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketi listesindeki 7 Türk şirketinden 6'sı Ankara'da. Küçük bir bozkır kasabasından dev bir metropole dönüşen Ankara, bugün ticaretin, bilimin, sanayinin, turizmin, tarımın ve lojistiğin merkezi durumunda. Ülkemize 97 yıldır Başkentlik yapan Ankara'nın başkent oluşunu yürekten kutluyorum. Bu önemli günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadeleden yeni bir Cumhuriyet çıkartan tüm kahramanları saygı ve rahmetle anıyorum.”