ATO Başkanı Baran, Anneler Günü'nü kutladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, dünyanın en saf, en temiz sevgisinin anne sevgisi olduğunu belirterek, “Evladını teröre kurban vermiş şehit anneleri başta olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarım” dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Toplumun geleceğinin inşasında en büyük payın çocukları yetiştiren anneler olduğunu belirten Baran, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Evi yuva haline getiren, aileyi birbirine bağlayan annelerimiz sadece bir anne olarak değil üreten, eğiten, öğreten, çalışan rolüyle toplumu şekillendirme gücüne sahipler. Bu yüzden yaşadığımız topraklara verdiğimiz değeri tek kelime ile ifade etmek için ‘ana vatan' diyoruz. Güçlü anneler güçlü aileleri bir araya getirir, güçlü aileler de güçlü toplumu oluşturur. İş hayatında da gerek çalışan gerekse girişimci olarak başarılara imza atan annelerimiz, gelecek nesillere örnek teşkil ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle, Başkent iş dünyası adına baş tacı annelerimizi kutluyor, hürmetlerimi sunuyorum.”