ATO Başkanı Baran ANTOD'un toplantısına katıldı

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği'nin (ANTOD) Kasım Ayı Olağan Toplantısı'na katılarak, ATO olarak Ankara turizmini geliştirmek üzere yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. ANTOD Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Aytun'un açılışını yaptığı toplantıda konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin başkenti ve Anadolu'nun kalbi olan Ankara'nın, sağlık, fuar ve kongre turizmi alanında gelişmeye çok uygun bir şehir olduğunu söyledi. Ankara ekonomisini geliştirmeye yönelik yürüttükleri çalışmalardan bahseden Baran, ihracatı ve turizm gelirlerini artırmayı amaçladıklarını anlattı. Baran, “Ankara sağlık, fuar ve kongre turizmi alanında gelişmeye uygun bir şehir, hatta sağlık turizminde de Başkent olmaya aday. Bu alanda önemli bir avantajı var fiyatları rekabet edebilir seviyede. Şehrimizde halen 129 sağlık turizmi belgeli muayenehane, özel poliklinik, tıp merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ile kamu ve özel hastanelerinde sağlık turizmi yapılabiliyor ” diye konuştu.

Direkt uçuş çalışmaları

Ankara'nın turizm açısından gelişmesi için direkt uçuşların öneminden bahseden Baran, Esenboğa'dan yurtdışına doğrudan uçuş sayısının artması için Türk Hava Yolları ile yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Baran, “Yeni hatlara direkt uçuşların başlaması için çalışmalarımız devam ediyor” dedi

Sağlık turizmi için Hiser Projesi

Sağlık turizmini geliştirmeye yönelik yürüttükleri kısa adı HİSER olan Hizmet Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması Projesi'ni anlatan Baran, “Ankara Ticaret Odası olarak HİSER Projesi'ni hayata geçirerek sağlık turizmini geliştirmeyi hedefledik. 3 yıl sürecek proje boyunca, önce hizmet sektörü yani acentalar ve sağlık kuruluşlarımızın kurumsal kapasitesiyle ilgili iyileştirme çalışmaları yapılacak. ATO üyesi işletmelerden oluşturulan kümenin uluslararası pazarda rekabet edebilir hale gelmesine yönelik önce ihtiyaç analizi yapılacak sonra da eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek. Proje sürecinde acenteler aracılığıyla şehrimize gelen ve sizlerden sağlık hizmeti alan turist sayısında önemli artışları hep birlikte göreceğiz” dedi.

“Derdimiz Ankara, sevdamız Ankara”

Ankara turizmini canlandırmak için ATO'nun Turizmi Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu ve ilgili komitelerin çalışmalarıyla “Başkent'e Bir Gün Yetmez” ve Ankara'da Bir Ankaralı Gibi Olmak” başlık projeleri yürüttükleri bilgisini veren Baran, “Derdimiz Ankara, sevdamız Ankara. Gelecek nesillere daha güzel bir Ankara bırakmak için mücadele ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmasının ardından ANTOD Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Aytun, ATO Başkanı Baran'a kente katkılarından dolayı verilen teşekkür plaketi sundu.

Toplantıya, Türk Hava Yolları (THY) Ankara Satış Müdürü Melih Torlak, ATO Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Savaş Çolakoğlu, 58 No'lu Oteller ve Konaklama Tesisleri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Hasan Ardıç, ANTOD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Barış Tekin ve Önder Bilen, Sayman Üye Çelebi Aslan, Genel Sekreteri Esra Çeviker ile ANTOD Üyesi 30'u aşkın otel temsilcisi katıldı.