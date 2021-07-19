ATO Başkanı Baran: “Aşımızı yaptıralım, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kademeli normalleşme ve aşılama sayısının artmasıyla birlikte salgının ekonomik ve sosyal yaşam üzerindeki olumsuz etkilerinin silinmeye başladığını ancak delta varyantı tehlikesi altında bir Kurban Bayramı'na girileceğini belirterek, “Bu bayram günlerinde, salgının maddi manevi olumsuz izlerini silmek için gayret gösterelim, Aşımızı yaptıralım, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim” ifadesini kullandı.

ATO Başkanı Baran, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının güçlü ve derinden hissedildiği günler olduğunu kaydeden Baran, “2020 başından bu yana salgın gölgesinde mesafeyle geçirmek zorunda olduğumuz günlerde sevdiklerimize sarılmayı özledik ancak bireysel ve toplumsal olarak kalıcı sağlık ve iyilik için salgından henüz kurtulamadığımızı unutmayalım” değerlendirmesini yaptı.

Pandemiyle mücadele sürecinde işletmelerin kapalı olmasının ekonomiyi etkilediğini hatırlatan Baran, mesajında şunları kaydetti:

““Ekonomi en küçük işletmeden en büyük holdinge kadar bir bütünlük içinde değerlendirilmeli. Bu çarkın bir dişlisindeki sıkıntının tüm ekonomiye zor günler yaşatacağı akıldan çıkarılmamalı. Toplumun tümünü etkileyen pandemi ile mücadele yine aynı şekilde toplumun bütünüyle birlik ve beraberlik içinde yapılmalı. Bayramlarda sevdiklerimizi kucaklamayı elbette özledik ancak kendi sağlığımız, ailemizin ve sevdiklerimizin sağlığı ve toplumsal sağlık, iyilik için ve ticarette çarkların kesintiye uğramaması için bu bayram da aşı, maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Bu özen içerisinde sosyal hayata karışıp, ticari hayatımıza destek olalım. Maneviyatımızın güçlenmesine vesile olan Kurban Bayramı'nı bu sorumluluklarımızı unutmadan geçirelim. Bu vesileyle Ankara Ticaret Odası üyelerimiz başta olmak üzere tüm milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, bayramın, tüm dünyaya sağlık getirmesini diliyorum.”