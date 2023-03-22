ATO Başkanı Baran: “ATO üyesi fırıncıların Ramazan pidesi fiyatını 9 lira olarak uygulama kararı çok anlamlı olmuştur”

Bu süreçte ATO üyesi fırıncıların Ramazan pidesi azami fiyatını 9 lira olarak uygulama kararı çok anlamlı olmuştur” dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun 16 No'lu Ekmek ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi'nin aldığı karara ilişkin açıklamalarda bulundu. Komitenin azami fiyatı 10 lira olarak belirlenen 300 gramlık Ramazan pidesinin 9 lira olarak satılması kararı aldığını hatırlatan Baran, Başkentli fırıncılara teşekkür etti. Depremzede vatandaşların birçok ilde geçici veya kalıcı olarak ikamet ettiğini hatırlatan Baran, en fazla depremzede misafir eden ilin Ankara olduğuna dikkat çekti. Pideyi azami fiyatın altında bir bedele satışa sunan ATO Üyesi fırıncıların Ramazan'ın manevi iklimine uygun kararla birlik ve beraberliğin anlamlı bir örneğini sergilediğini kaydeden Baran, “Ramazan hem maddi hem de manevi olarak arınma ayı. Afetler sonrasında gelen bu rahmet iklimi yaralarımızı sarmak için de bir fırsattır. 11 ilimizde yıkıma yol açan bu depremin etkilerini en aza indirmenin ve hafifletmenin yolu birlik ve beraberliği güçlendirmek ve bu açıdan her fırsatı değerlendirmektir. Depremin etkilediği vatandaşlarımız, birçok şehirde geçici veya kalıcı olarak ikamet etmeye, yaşam sürdürmeye başladı. Başkentimiz de en fazla depremzede misafir eden il durumunda. Bu süreçte ATO üyesi fırıncıların Ramazan pidesi azami fiyatını 9 lira olarak uygulama kararı çok anlamlı olmuştur. Konuyla ilgili ATO Meclisimizde de karar alacağız. 7'den 70'e herkes için bereketin simgesi haline gelen Ramazan pidesi, bu yıl rahmet ikliminin yayılmasına da vesile olsun” dedi.

“On bir ayın sultanı Ramazan ayı, tüm İslam alemine ve ülkemize bolluk ve bereket getirsin”

Başta ATO üyeleri ve Ankaralılar olmak üzere tüm Müslümanların Ramazan ayını da kutlayan Baran, “On bir ayın sultanı Ramazan ayı, tüm İslam alemine ve ülkemize bolluk ve bereket getirsin. Bu mübarek ayda yapılacak ibadetlerin, edilen duaların, kıtlıklar, hastalıklar, doğal afetler, savaşlar ve terör yüzünden acı çeken tüm insanların yaralarına merhem olmasını, insanlığa da barış ve huzur getirmesini diliyor, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.