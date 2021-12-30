ATO Başkanı Baran, ATO üyesi kamu müteahhitleri ile bir araya geldi

Ankara Ticaret Odası (ATO) üyesi kamu müteahhitleri, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) üyesi kamu müteaahitleri, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret ederek talep ve sorunlarını iletti. Fiyat artışları nedeniyle taahhütlerini yerine getirememe riski ile karşı karşıya olduklarını belirten üyeler, fiyat farkı ve tasfiyeye ilişkin kararnamenin bir an önce çıkartılması beklentilerini ifade etti.

ATO Duatepe Salonu'nda gerçekleşen görüşmede, ATO üyelerinin taleplerini dinleyen Baran, döviz kurunda gerçekleşen spekülatif artış nedeniyle ham madde fiyatlarının yükseldiğini, bu durumun inşaat sektörü başta olmak üzere birçok sektörü olumsuz etkilediğini kaydetti. Kamuya iş yapan müteahhitlerin, ihaleye imza attıkları tarihteki malzeme fiyatlarıyla güncel fiyatlar arasında öngörülemeyen bir fark oluştuğunu belirten Baran, hükümetin konuyu takip ettiğini, yılbaşından sonra gündeme gelecek olan İlave Fiyat Farkı Kararnamesi'yle firmaların yaşadığı kayıpların telafi edilebileceğini anlattı.

ATO üyelerinin Meslek Komiteleri aracılığıyla ilettikleri sektörel sorunları ve talepleri ilgili kurum ve kuruluşlara aktardıklarını kaydeden Baran, “Üyelerimizin gündemlerindeki konuların takipçisi olmaya devam ediyoruz. Kamuya iş yapan üyelerimiz de fiyat farkları nedeniyle sıkıntılı. Hükümetimiz, müteahhitlerin sıkıntılarının farkında, konuyla ilgili kararname çıkarmak üzere çalışmalar yürütülüyor. Bizim de talebimiz bu süreçte üyelerimizin de sorunlarının çözüleceği, devletin de başlattığı projeleri tamamlayabileceği, her iki tarafın da sonuçtan memnun olacağı bir çalışmadır” dedi.

Toplantıda konuşan ATO üyeleri, çıkartılacak olan İlave Fiyat Farkı Kararnamesi'yle tanınan şartlarla bile projelerini yürütemeyecek durumda olan firmalar için Tasfiye ve Devir Hakkının da tanınması taleplerini dile getirdiler.

Toplantıya, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Yıldız ve Nuh Acar, ATO 36 No'lu İnşaat Malzemesi Satıcıları Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Özbey ile çok sayıda kamu projesi yüklenicisi de katıldı.