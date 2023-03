ATO Başkanı Baran, Çanakkale Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü kutladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, 1915 yılında Çanakkale'de destan yazan Türk milletinin vatanı ve bağımsızlığı için aynı azim, inanç ve fedakârlığı göstermeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

“108 yıl önce Çanakkale'deki kahramanlık, cesaret, dayanışma, birlik, fedakârlık ve mücadele ruhunu bugün deprem felaketinin yaralarını sarmak üzere yaşatıyoruz. Çanakkale'de kazandığımız zafer, milletimizin en büyük imkânsızlıklar karşısında dahi azmi ve inancı karşısında hiçbir engelin duramayacağının timsalidir. Çanakkale, milletimizin geleceğini değiştiren, ‘Çanakkale Geçilmez' sözünü dünya tarihine altın harflerle yazdıran kahramanlık destanımızdır. Çanakkale'de destan yazan milletimizin vatanı ve bağımsızlığı için aynı azim, inanç ve fedakârlığına o gün olduğu gibi bugün de şahit oluyoruz. Asrın felaketi olan depremde tek yürek olan milletimizin birlik ve beraberliği vatan sevgisinde birleşiyor. 108 yıl önce Çanakkale'deki kahramanlık, cesaret, dayanışma, birlik, fedakârlık ve mücadele ruhunu bugün deprem felaketinin yaralarını sarmak üzere yaşatıyoruz. O gün cepheye eliyle ördüğü çorapları taşıyan ninelerimizin, elinde ne varsa ordusuna veren dedelerimizin küçücük torunları bugün deprem bölgesi için kumbarasında biriktirdiği parasını bağışlıyor. İş dünyasının temsilcileri olarak bizler de üzerimize düşen her türlü vazifeyi yerine getirme azminde ve kararlılığındayız. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan 11 ilimizin üretimini, ticaretini, ihracatını, istihdamını yeniden canlandırarak; vatanımız için, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bize bu toprakları vatan yapan ecdadımızı her zaman minnetle yâd edeceğiz. Çanakkale ruhuna her zaman sahip çıkacağız. Asırlardır bu topraklarda şehit olan Mehmetçiklerimizi, gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun."