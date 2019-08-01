ATO Başkanı Baran: “Çin ile dış ticaretimizde verdiğimiz açığı kapatmak istiyoruz”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, dünya ekonomisinin lokomotifi durumundaki Çin Halk Cumhuriyeti'nin yaklaşık 3 trilyon dolarlık ithalat gerçekleştirdiğini ve bunun sadece 3 milyar dolara yakın bölümünün Türkiye'den yapıldığını belirterek, “Çin ile dış ticaretimizde verdiğimiz açığı kapatmak istiyoruz” dedi.

Çin Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Dr. Liu Yuhua, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin ekonomik, ticari ve turizm çerçevesinde ele alındığı ziyarette konuşan Baran, verilere göre Çin'in 23 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle Türkiye'nin en çok ticaret yaptığı ülkelerin başında yer aldığını belirtti ve bu rakamın 20,7 milyar dolarının Türkiye'nin ithalatı olduğunu söyledi. Baran, “Ankara'nın Çin'de gerçekleştirdiği ticaretin 650 milyon doları ihracat, 1,3 milyon doları ithalat. Çin ile dış ticaretimizde verdiğimiz açığı kapatmak istiyoruz” dedi.

Çin'in Türkiye'deki yatırım miktarının 15 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu kaydeden Baran, Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum itibariyle Çinli şirketlerin Avrupa ve Orta Doğu pazarına ulaşabileceği bir ülke olduğunu söyledi. Baran, “Çin'in ülkemizdeki yatırım miktarını yeterli bulmuyoruz” dedi. Ankara'nın yatırım için uygun bir şehir olduğunu belirten Baran, Çinli şirketleri yatırım yapmaya davet etti.

Turizm konusunda da Çin ile istenen gelişmeyi kaydedemediklerini anlatan ATO Başkanı Gürsel Baran, “156 milyon Çinli geçen yıl turist olarak seyahat etti. Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı sadece 395 bin” ifadelerini kullandı.

Ankara'nın fuar, kongre ve sağlık turizminde gelişiminden bahseden Baran, Çin'den gelen turist sayısının artmasını istediklerini anlattı. Çin'le ekonomik ilişkilerin gelişmesi için direkt uçuşların öneminden bahseden Baran, Türk Hava Yolları'nın Çin'de sadece üç destinasyona uçması için izin verilmesine sitem etti. Baran, “Almanya havayollarının 10 ayrı destinasyona uçtuğu, Çin'de THY'ye üç noktaya izin verilmesi bizi üzüyor” diye konuştu. Baran, Ankara'dan Çin'e doğrudan uçuş seferleri konulması konusunda çalışma yapmak istediklerini de kaydetti.

İki ülke arasındaki ticaret hacmini daha yukarılara taşımak ve diyalogları artırmak için Çin ile Türkiye arasındaki vize işlemlerinin kolaylaştırılması gerektiğini söyleyen Baran, vize işlemlerinde yaşanan sorunların giderilmesi ile ticari ilişkilerin gelişeceğini kaydetti.

ATO'nun 19, 20 ve 21 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği İkinci Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi hakkında bilgi veren Baran, Yuhua'yı davet ettiği zirveye Çin'den de alım heyeti getirilebileceğini söyledi.

“Çinli turist kişi başına 4 bin dolar harcıyor”

Çin Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Dr. Liu Yuhua da konuşmasında, Çin ile Türkiye'nin dış ticaretinin gelişmesi için ATO'yu Çin'in düzenlediği 'Uluslararası İthalat Fuarı'na davet etti. Çin Halk Cumhuriyeti olarak 2018 yılında dünyada ilk kez Uluslararası İthalat Fuarı düzenlediklerini anlatan Yuhua, “Geçen yıl 15 Kasım'da gerçekleştirdiğimiz fuarı yenileyeceğiz. Geçen yıl 150 ülkeden katılım sağlandı. Türkiye'den de 40 şirket katıldı. Bu sayının 2019'da artmasını temenni ediyoruz” dedi. 1.5 milyar nüfusla Çin'in çok büyük bir piyasaya sahip olduğunu bu nedenle Türkiye'deki tüm ticaret insanlarını Çin'e beklediklerini kaydeden Liu Yuhua, Türkiye'den süt ürünleri, Antep fıstığı, maden suyu, nar gibi ürünlerin Çin'e ihracatı için çalışmaların yapıldığını söyledi.

Turizm konusunda Baran'ın sözleri üzerine Çin'den Türkiye'ye 400 bin turist geldiğini kaydeden Yuhua, Avrupalı turistin kişi başına 2 bin dolar harcama yaparken Çinli turistin 3-4 bin dolar harcama yaptığını ve gittiği ülkeye döviz bıraktığını anlattı. Yuhua, Çin'den gelen turist sayısının artması konusunda markalaşmanın öneminden bahsetti.

ATO Meclis Başkan Yardımcısı Vecdet F. Şendil'in de katıldığı ziyarette Dr. Liu Yuhua'a, Türkiye'deki Çin Sanayi ve İş Adamları Derneği Başkanı Zhou Yan Quan eşlik etti.