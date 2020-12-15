ATO Başkanı Baran, Destek Paketini değerlendirdi

ATO Başkanı Gürsel Baran, yüzde 10'a indirilen gayrimenkul kira stopaj oranının uygulama süresini, iş yeri kiralama hizmetlerinde yüzde 8'e indirilen KDV indirim süresini ve konaklama, yeme içme, yolcu taşımacılığı gibi birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerini 1 Haziran'a kadar uzatılmasının çok olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti. Baran, Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme sürelerini başvuru şartı aranmaksızın 1 yıl süreyle ertelenmesiyle de bu kapsamdaki işletmelerin pandeminin etkileriyle mücadelede zaman kazanacağını ifade etti.

Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketinin, esnaf kesimine doğrudan yapılan ilk destek niteliği taşıması açısından önemli olduğunu belirterek, “Hükümetimiz esnafın küresel bir salgın karşısında ezilmesini önlemek için destek oldu. Aynı desteğin üyemiz olan küçük işletmeler için de genişletilmesini bekliyoruz” dedi.

Baran, kira ve gelir kaybı desteğinin kayıtlarda gerçek kişi ticari işletme olan ancak ticari işlem hacmi itibariyle esnaf statüsünde kabul görülebilen veya ticari işletme olup da varlığını sürdürme riski oluşturacak bir ciro kaybı yaşayan işletmelerin de destek kapsamına alınması gerektiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Reel sektör esnaf-tüccar ayrımı yapılmaksızın, büyük küçük bakılmaksızın bir bütündür. Ekonominin tüm unsurları bir çarktır, çarkın işlemesi için tüm dişlilerinin sağlam olması gerekir. Halihazırda üyemiz olup da esnaf kadar ciro yapamayan gerçek kişi ticari işletmeleri mevcut. Gerçek kişi veya tüzel kişi (şirket) ticari işletmesi olup da mevcut şartlar nedeniyle hiç ciro yapamamış veya ciro kaybı çok yüksek seviyede olan üyelerimiz mevcut. Destekleriyle esnafa umut veren hükümetimizin kayıtlarda statüsüne, tuttuğu deftere bakılmaksızın ciro kaybı yaşayan tüm işletmelere kayıp oranını dikkate alarak destek sağlamasını bekliyoruz."