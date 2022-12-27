ATO Başkanı Baran: “Direkt uçuşlar Ankara'nın geleceğini etkileyecek”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın gelişimi için yapılacak tüm çalışmaların direkt uçuşların artmasıyla ilgili olduğunu belirterek, “Sağlık turizmi, ihracat, ticaret, yabancı öğrenci gibi Başkent ekonomisini geliştirecek hangi alanla ilgili çalışma yaparsak yapalım konu direkt uçuş sayısına geliyor. Direkt uçuşlar Ankara'nın ekonomik ve sosyal geleceğini etkileyecektir” dedi.

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan ve kısa bir süre sonra görevi devredeceği halefi Tuncay Eminoğlu ile birlikte ATO Başkanı Baran'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Çalışkan, Türk Hava Yolları ile Lufthansa Hava Yolu Şirketi'nin ortaklığı ile kurulan ve 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren SunExpress'in Ankara Esenboğa havalimanında gerçekleştirdiği uçuşlara ilişkin analizi aktardı. Çalışkan, SunExpress'in Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan 2022 yılında 7 ülke 12 destinasyona direkt uçuş gerçekleştirdiğini ifade etti.

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarını memleketlerine ve sevdiklerine kavuşturduklarını kaydeden Çalışkan, Başkent'ten gerçekleştirdikleri direkt uçuşlarla iş insanlarına zaman kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

SunExpress, 2023 yılında Ankara'dan Münih (Almanya), Düsseldorf (Almanya), Frankfurt (Almanya), Stuttgart (Almanya), Köln (Almanya), Hannover (Almanya), Berlin (Almanya), Hamburg (Almanya), Viyana (Avusturya), Amsterdam (Hollanda), Zürih (İsviçre), Brüksel (Belçika), Stockholm (İsveç) ve Tiflis'e (Gürcistan) direkt uçuş gerçekleştirecek.

Tuncay Eminoğlu SunExpress'in Ankara'ya olan desteğine devam edeceğini ifade etti.

ATO Başkanı Gürsel Baran da ziyarette yaptığı konuşmada, Ankara'nın gelişimi için yapılacak tüm çalışmaların direkt uçuşların artmasıyla ilgili olduğunu belirterek, “Sağlık turizmi, ihracat, ticaret, yabancı öğrenci gibi Başkent ekonomisini geliştirecek hangi alanla ilgili çalışma yaparsak yapalım konu direkt uçuş sayısına geliyor. Direkt uçuşlar Ankara'nın ekonomik ve sosyal geleceğini etkileyecektir” dedi.

Baran, Türkiye'nin 100'üncü yılının kutlanacağı 2023 yılında, Esenboğa'da Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkent'i Ankara'ya yakışır yoğunlukta dış hat direkt uçuşlarının yapılması gerektiğine de dikkat çekti.