ATO Başkanı Baran, “e-ihracat seferberliğini ATO üyelerine anlattı”

ATO Başkanı Gürsel Baran “E-ticaretin ve ihracatın dünyada geldiği seviye tüm işletmelerin bu gelişmelere uyum sağlaması, dijital dünyayı öğrenmesi ve işlerine uygulaması gerektiğine işaret ediyor" dedi.

ATO Dış İlişkiler ve Fuarlar Müdürlüğü ile ATO İdea koordinatörlüğünde yürütülen “E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği” projesine başvuran işletmelere e-ticaret yapabilmeleri için gereken bilgi ve donanımı içeren “E-Ticaret ve E-İhracat Vizyonu, Dijital Pazarlama, E-Ticaret Operasyon Yönetimi, Ödeme Şekilleri, Online Ticaret için Web Sitesi Kurulumu, Hedef Pazar Seçimi, Ulusal ve Uluslararası Pazar Yerlerinde Mağaza Açılışı, Lojistik ve Gümrük ve Kargolama” konularında eğitimler veriliyor. İşletmelere marka isimleri ya da ticari unvanlarına özel e-ticaret web sitesi kurulumu gerçekleştirilecek proje kapsamında bir yıl boyunca ücretsiz danışmanlık desteği de sağlanırken, proje ile ilk yıl için 100 milyon TL'lik katma değer oluşturulması hedefleniyor.

Ankara Ticaret Odası'nın koronavirüs salgınıyla önemi daha çok anlaşılan e-ticaret ve e-ihracat konularında üyelerini geliştirmek için başlattığı “E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği” projesinin eğitimleri online olarak verilmeye devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen eğitimlere katılarak üyeleri bilgilendiren ATO Başkanı Gürsel Baran Kovid-19 pandemisinin e-ticaret hacminin hızla büyümesine yol açtığını belirterek e- ticaret hacminin 2019 yılında Türkiye'de 136 milyar lira, dünyada da 3,5 trilyon dolar seviyesinde olduğunu söyledi.

"Üyelerimizi bu dünyaya taşımak için harekete geçtik"

Türkiye ekonomisinin büyümesi ve ihracatının artması için e-ticaretin stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çeken ATO Başkanı Baran, “E-ticaretin ve ihracatın dünyada geldiği seviye tüm işletmelerin bu gelişmelere uyum sağlaması, dijital dünyayı öğrenmesi ve işlerine uygulaması gerektiğine işaret ediyor. Biz de ATO olarak üyelerimizi bu dünyaya taşımak için harekete geçtik ve ilk yılda bin üyemizi e-ticaret ve e-ihracat yapabilir hale getirmek için yola çıktık. Hedefimiz 160 bin üyemizin e-ticaret yapabilmesi” dedi.

Yeni çağdaki ticarette işletmelerin rekabet alanlarının da genişlediğine dikkat çeken Baran, “Teknoloji sayesinde sınırların aşıldığı günümüzde ticareti sınırlı mekânda yaparak ilerlemek ve gelişmek mümkün değil. 2023 hedeflerine ulaşabilmemiz için e-ticaret ve e-ihracatı öğrenmemiz ve geliştirmemiz şart. Bu zorunluluk aynı zamanda yeni iş ve uzmanlık kollarının oluşması, yeni istihdam alanları, yeni pazarlar ve yeni gelir imkânları anlamına da geliyor. E-ticaret ve e-ihracat yapmak bir seferberliktir ve bu seferberlikte hepimiz yerimizi alacağız” dedi.