ATO Başkanı Baran, Ekonomik Reform Paketi'ni değerlendirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik Reform Paketi'yle Türkiye'nin güçlü yönlerinin öne çıkarılması ve sorunlarına gerçekçi çözümler sunulmasının, Türkiye'nin geleceği için ümit verdiğini belirterek “Türkiye, reform paketi içinde yer alan dönüşümleri temel alarak, bu zemin üzerinde üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta yeni bir sıçrama gerçekleştirecektir” dedi.

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak, Ekonomik Reform Paketi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Paketin İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nde açıklanmasının anlamlı olduğunu kaydeden Baran, “Atalarımızın cephelerde verdiği mücadele bizi bağımsızlığa kavuşturdu. Bugün de o mücadelenin devamı ekonomik cephede gerçekleştiriliyor” dedi. Ekonomik Reform Paketi'nin Türkiye ekonomisini yerli ve milli bir ekonomi olarak güçlü, güvenli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturmayı amaçladığını belirten Baran, reform paketinin Türkiye'yi bu amaçlara ulaştırabilecek bir yapıda olduğunu söyledi.

Ekonomik Reform Paketi'nin içinde enflasyonla ve cari açıkla mücadele ile mali disiplini içeren makroekonomik istikrarın yer almasının önemine dikkat çeken Baran, “Yatırım yapan, üreten, istihdam sağlayan reel sektör uzun vadeli planlama yapmak bunun için de önünü görmek istiyor. Paketteki düzenlemeler reel sektörün ihtiyacı olan güveni sağlaması açısından önemli” dedi. Reformun, sermaye piyasalarının güçlendirilmesi, yerli ve yabancı yatırımın, üretimin, ihracatın ve istihdamın artması açısından büyük fayda sağlayacağına dikkat çeken Baran, “Genç bir nüfusumuz var. Bu bir avantaj ve bu avantajı etkin kullanmanın yolu üretim ekonomisinden geçiyor. Üretimde yapısal dönüşümü teşvik edecek yeni adımlar atılmasını önemli buluyorum. Bu reform paketindeki düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte Türkiye'nin, dünyanın hammadde üretim merkezi ve lojistik üssü olarak yükselen bir yıldız haline gelebileceğine inanıyoruz” diye konuştu. Baran, Ankara Ticaret Odası olarak önerdikleri vergi politikalarının sadeleştirilmesi gibi bazı konuların da pakette yer almasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile tüm ekonomi yönetimine teşekkür etti. Baran, 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf tutulması ve beyan yükümlülüğünün kaldırılmasının korona virüsle mücadelenin ekonomik yansımalarının yaşandığı bu süreçte doğru bir yaklaşım olduğunu belirterek, çıkarılacak düzenlemelerle, muafiyetin esnaf tacir ayrımına bakılmaksızın gelir vergisi olan tüm mükellefleri kapsayacak şekilde uygulanmasını beklediklerini söyledi.