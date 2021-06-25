ATO Başkanı Baran, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tanıtım günleri webinarına katıldı

ANKARA (İHA) – Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) başlattığı "81 İlde 81 Okul" projesi kapsamında Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tanıtım günleri webinarına katıldı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, TOBB'un mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre etmek amacıyla başlattığı "81 İlde 81 Okul" projesi kapsamında ATO'nun hamiliğini üstlendiği Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tanıtım günleri webinarına katılarak, öğrencilere hitap etti. Ülke ekonomileri açısından üretimin önemine değinen ve meslekli insanların katma değerli üretimi geliştirdiğini anlatan Baran, Türkiye'nin meslekli insanlara ihtiyacı olduğunu söyledi. Baran, “Üretimde katma değerin artması için meslekli insanlara ihtiyacımız var. Meslek liselerinde iyi eğitim almış, yaptığı mesleğin inceliklerini bilen gençlerimizin yetişmesi önem arz ediyor” dedi.

Baran, mesleki eğitimin ülke ekonomisinin kalkınmasında başrol oynadığını ve meslekli insanlara ihtiyaç olduğunu belirterek, gençlere meslek liselerini önerdi. Türkiye'de işsizlik sorunundan öte mesleksizlik sorununun olduğunu kaydeden Baran, “Ülkemizde iş arayanlarla eleman arayanların kriterleri birbirine denk gelmediği için işveren çalışan işçi, çalışan da kendine uygun iş bulamıyor. Çoğu sektörde nitelikli eleman sıkıntısı yaşanıyor. Meslek liselerinde eğitim gören gençlerimiz daha kolay istihdam sağlayabiliyor” ifadelerini kullandı.

İşsizlik oranlarının ülkeler için büyük bir problem olduğunu dile getiren Baran, mesleki eğitimin istihdam oluşturmak açısından da avantajlı bir eğitim sistemi olduğunu söyledi. Asıl problemin işsizlik değil mesleksizlik olduğunun altını çizen Baran, “Türkiye'de iş arayanlarla eleman arayanların kriterleri birbirine denk gelmediği için işveren çalışan işçi, çalışan da kendine uygun iş bulamıyor. Çoğu sektörde nitelikli eleman sıkıntısı yaşanıyor. Meslek liselerinde eğitim gören gençlerimiz daha kolay istihdam sağlayabiliyor. Çünkü işverenlerin ihtiyacına göre şekillenen eğitim programlarıyla birlikte, meslek liselerindeki öğrencilerimiz mezun olduklarında rahatlıkla iş hayatına atılabiliyor” açıklamasında bulundu.

ATO olarak mesleki eğitime büyük önem verdiklerini dile getiren Baran, “Sağlam bir ekonomi ve bağımsız bir üretim için reel sektör-okul iş birliğinin güçlenmesi gerekiyor. Biz de ATO olarak meslek liselerimizin müfredatlarının belirlenmesine ve öğrencilerimizin üyelerimizin işletmelerinde staj imkanı bulmalarına katkı sağlayarak çözümün parçası olmalarını amaçlıyoruz. Aynı zamanda gençlerimize meslek liselerine gitmeleri için çağrıda bulunarak bu liselerin tercih edilme sayısını arttırmaya hedefliyoruz” diye konuştu.

Son 20 yılda meslek liselerinde gerçekleştirilen üretimlerden 503 milyon lira gelir elde edildiğ bilgisini veren Baran, “Gençlerimiz sadece meslek öğrenmiyor, aynı zamanda hayata yaşıtlarından 1-0 önde başlayarak kendi gelirlerini de kazanıyorlar” dedi.

Baran, mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik çalışmaları nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e de teşekkür etti.