ATO Başkanı Baran, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'yi konuk etti

Nureddin Nebati'yi makamında konuk etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu Üyeleriyle Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati'yi makamında konuk etti. Baran, ATO'ya kayıtlı 160 bin üyenin temsil edildiği 67 meslek komitesinin çalışmalarıyla oluşturulan ve sektörel sorunlarla çözüm önerilerinin yer aldığı bir çalışma dosyasını Bakan Yardımcısı Nebati'ye sundu.

Pandemi etkisi altında geçen bir buçuk yılın ardından kademeli normalleşme ve aşılama çalışmalarının yaygınlaşmasıyla hareketlenen ticarette, çarkların daha işlevsel dönmesine yönelik görüşlerini de paylaşan Baran, Türkiye'nin üretim ve ticaret potansiyelinin doğru vergilendirme politikalarıyla daha güçlü bir şekilde açığa çıkacağını aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile görüşmelerinde “Tek oranla KDV” önerisinde bulunduklarını hatırlatan Baran, bu önerilerini tekrarlayarak özellikle ekonominin lokomotiflerinden olan konut sektöründe uygulanan KDV'nin tek orana düşürülmesinin sektörün sağlıklı gelişmesi açısından fayda sağlayacağını belirtti. Baran, “KDV oranın yüksekliği kayıt dışı işlemleri özendirmekte ve yaygınlaştırmaktadır. Bu durum enflasyonist etkisinin yanı sıra, gelir üzerinden alınan vergilerde de aşınmaya sebep olmaktadır. KDV'nin tek oranlı uygulanması vergi gelirlerini de artıracaktır. KDV'de yeni düzenlemeye lokomotif sektörlerimizden olan konut sektöründen başlanarak tek oranlı ve yüzde 8 olarak uygulanabilir” dedi.

Baran, konut sektöründe tek oranlı KDV uygulaması ile vatandaşların alım gücünün artacağını ve sektörün, beraberinde geliştirdiği tekstil, züccaciye, seramik, beton, çimento, boya gibi diğer sektörleri de hareketlendireceğini ifade etti.

Bakan Yardımcısı Nebati'nin ziyaretinde, Baran'a ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Uysallı, Süleyman Ekinci, Halil İlik, Nuh Acar ve Ali Yıldız eşlik etti.