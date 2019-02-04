ATO Başkanı Baran: ''İki kesimin de faaliyetlerini istikrarlı bir biçimde sürdürmesi ülke ekonomisine pozitif yansıyor''

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, reel sektör ile finans sektörü arasında yapılan toplantıya ilişkin, "İki kesimin de faaliyetlerini istikrarlı bir biçimde sürdürmesinin sonuçları ülke ekonomisine pozitif olarak yansıyor'' dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Ankara Ticaret Borsasının (ATB) ev sahipliğinde düzenlenen "Reel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı"nı değerlendirdi. Baran, yaptığı yazılı açıklamada 10 ilin ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarından yönetim kurulu başkanı, meclis başkanı başta olmak üzere yaklaşık 800 reel sektör temsilcisinin ve 12 bankanın genel müdür ve genel müdür yardımcılarının toplantıya katıldığını belirterek, ''Reel sektörün faaliyetlerini sürdürmek için desteğine ihtiyaç duyduğu finans sektörüyle karşılıklı bir araya gelmesi ve sorunlarını ilk elden ifade etmesi açısından çok faydalı bir buluşma oldu'' ifadelerini kullandı.

''İki kesimin de faaliyetlerini istikrarlı bir biçimde sürdürmesinin sonuçları ülke ekonomisine pozitif olarak yansıyor''

Ankara Odaları olarak ev sahipliğini yaptıkları toplantıda üyelerle banka yöneticilerinin bir araya gelmesi için ayrı toplantı odaları düzenlediklerini ifade eden Baran, ''Toplantı odalarında üyelerimiz, banka yöneticileri ve yanlarında katılımcı illerin ve ticari şubelerinin yöneticileri olmak üzere yaklaşık 10'ar kişilik ekipleriyle görüşme yaparak sorunlarını aktarıp, çözüm önerilerini konuştular. Hepimiz aynı gemideyiz. İki kesimin de faaliyetlerini istikrarlı bir biçimde sürdürmesinin sonuçları ülke ekonomisine pozitif olarak yansıyor" dedi.

''Bu süreçte bizlere gerçekten destek olunmasını bekliyoruz''

Buluşma için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile TBB Başkanı Hüseyin Aydın'a teşekkür eden Baran, ''Reel sektör ile finans sektörü arasında birbirini çok yakından etkileyen bir ilişki mevcut. Biri olmazsa diğerinden bahsetmek mümkün değil. Yatırım ortamının iyileştirilmesiyle birlikte üretmek, ticaretimizi ve ihracatımızı artırmak istiyoruz. Bu süreçte bizlere gerçekten destek olunmasını bekliyoruz'' açıklamasında bulundu.