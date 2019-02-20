ATO Başkanı Baran, KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişikliği değerlendirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yaparak, 2019 yılı Ocak ayından itibaren gerçekleşen işlemlerden kaynaklanan KDV iade taleplerinin yüzde 50'sinin 10 iş günü içinde ödenmesini hükme bağlamasının, toparlanma işareti gösteren piyasaları rahatlatma adına önemli bir adım olduğunu söyledi. Baran, “Atılan bu adım çok olumlu. Piyasaları rahatlatır” dedi.

ATO'dan yapılan açıklamada ATO Başkanı Baran, KDV Genel Uygulama Tebliği'nde yapılan değişikliği değerlendirdi.

Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile KDV iadesinin ön kontrol raporunun oluşturulmasının ardından 10 iş gününde iade edileceğinin hükme bağlandığını kaydeden Baran, kalan kısmının ise Yeminli Mali Müşavir KDV İadesi Tasdik Raporu'na ilişkin kontroller ile vergi dairesince yapılması gereken diğer kontrollerin ardından ödeneceğini söyledi.

KDV alacaklarının, finansmana erişimde zorlanılan bir dönemde finansal yük olarak şirketlerin üzerinde kaldığına vurgu yapan Baran, “Bu adımı çok olumlu buluyoruz. Ancak burada ödeme süresine sınırlama getirilirken, bürokrasinin üzerindeki mevcut iş yükünü de dikkate alarak vergi daireleri tarafından yapılacak incelemelerde de bir süre sınırı getirilmesi, sistemi daha da rahatlatır” diye konuştu.