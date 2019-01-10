ATO Başkanı Baran: “KOBİ'lerin desteklenmesi ekonominin kan dolaşımını hızlandıracaktır”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, hükümetin reel sektöre yönelik desteklerinin KOBİ Destek Paketi ile taçlandırıldığını belirterek, “Üretim ve istihdamın çok önemli bölümünü sağlayan KOBİ'lerin desteklenmesi ekonominin kan dolaşımını hızlandıracaktır” dedi.

ATO Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklama ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan KOBİ Destek Paketi'ni değerlendirdi. Türkiye ekonomisinin döviz merkezli saldırılarla kuşatma altına alınmaya çalışılmasından bu yana hükümetin reel sektörü finansman destekleri başta olmak üzere birçok alanda desteklediğini belirten Baran, KOBİ Destek Paketi ile bu desteklerin taçlandırıldığını kaydetti. Ekonomide yaşanan sıkıntının kısa sürede dengelenmeye döndüğünü belirten Baran, “Üst üste yapılan müjdeli açıklamalarla reel sektör sadece finans olarak değil moral ve motivasyon olarak da desteklendi” dedi.

13 bankanın katılımıyla sağlanan KOBİ Değer Kredisi destek paketinin önemine değinen Baran, “Türkiye'de firmaların yaklaşık yüzde 95'ini oluşturan KOBİ'lerimiz istihdamın yüzde 65-70'ini sağlıyor. Ekonomimizin bel kemiğini oluşturan, üretimin önemli bölümünü sırtlayan KOBİ'lerin finansman ihtiyacının karşılanması, istihdam, üretim ve yatırım konularında itici güç olacaktır” ifadelerini kullandı.

Baran şunları kaydetti:

“Başta imalatçı ve ihracatçılar olmak üzere yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan işletmelerimiz toplam 20 milyar liralık paketten yararlanarak, rahat nefes alıp faaliyetlerini sürdürecekler. 6 ay geri ödemesiz ve aylık yüzde 1,54 faiz oranıyla verilecek kredi KOBİ'lerin faaliyetlerini artıracak, bu da bir anlamda ekonominin kan dolaşımını hızlandıracaktır."

Baran, KOBİ Destek Paketi için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür etti.