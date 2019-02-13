ATO Başkanı Baran: "Meslek liseliler ara eleman değil aranan eleman"

Ankara Ticaret Odası (ATO) 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi'nin sektör üyelerini Başkent'teki meslek liselerinin ilgili bölümlerinde eğitim gören öğrencilerle buluşturduğu “Geleceğe El Ver” Semineri, ATO Meclis Salonu'nda yapıldı. Meslek eğitiminin önemine dikkat çeken ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, gençlere “sevdiğiniz işi yapın” tavsiyesinde bulundu.

ATO'nun 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi'nin düzenlediği, sektör dergisi Estetica'nın katkısıyla gerçekleşen “Geleceğe El Ver” seminerine Başkent'te bulunan 18 ayrı meslek lisesinin öğretmen ve öğrencileri katıldı. Seminerin açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında, bilgi ve becerileri gelişmiş kalifiye insan gücünün büyük önemi olduğunu belirterek, “Mesleki eğitimle bir yandan nitelikli iş gücü yetiştirirken, diğer yandan da ekonomiye vasıflı eleman kazandırılıyor” diye konuştu. Baran, Türkiye'de orta öğretim düzeyinde eğitim alan toplam 5 buçuk milyonu aşkın öğrencinin neredeyse 2 milyonunun mesleki ve teknik eğitim veren okullarda eğitim gördüğünü söyledi. Her yıl 1 milyonu aşkın gencin mesleki eğitim alarak liselerden mezun olmasına rağmen belirli sektörlerde eleman ihtiyacının giderilemediğine dikkat çeken Baran, “Mesleki eğitim alarak yetişen iş gücüne, ara eleman deniyor. Ancak mevcut şartlarda bizde ara eleman, aranan eleman durumunda” ifadelerinde bulundu.

Güzellik ve saç bakım hizmetleri sektörünün çok hızlı büyüme gösterdiğini, bunda da sosyo-ekonomik seviyenin yükselmesinin rolü olduğunu söyleyen Baran, bu durumun kalifiye iş gücüne olan ihtiyacı da artırdığını dile getirdi. Baran öğrencilere, “Okullarınızdan mezun olduğunuzda her birinizin kolunda birer altın bileziğiniz olacak. Bileziklerinizi nasıl kullanacağınız sizin tercihiniz. İşte bilezikleriniz bu yarışta sizi ön sıraya yükseltecek. işini çok iyi yapan insan her zaman fark oluşturcak ve ayakta kalmayı başaracaktır” dedi.

Yapılan seminerin, gençler için meslek büyükleri ile bir araya gelerek sektörü tanımak ve belki ilerleyen dönem için iş diyalogları geliştirmek adına bulunmaz bir fırsat sağladığını söyleyen Baran, gençlere sevdikleri işi yapmaları tavsiyesinde bulundu. Baran, “İş hayatına atıldığınızda çalıştığınız yerlere mesainizi kiraya vermeyin. Gerçekten orada olun ve çalışın. Sevdiğiniz işi yaptığınızda başarılı olursunuz. Sevmediğiniz işi yapmayın, eziyet olur" mesajını verdi.

Baran, Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi'nin çalışmalarından da bahsettiği konuşmasında, komitede görev yapan isimlere teşekkür etti.

43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkanı Ömer Sarıoğlu da seminerin açılışında yaptığı konuşmada, kuaförlük mesleğini seçtiği için kendisini mutlu hissettiğini belirterek, ATO'da sektörü temsilen seçilmesinin ardından mesleğinin önemi ve değerini anlatmak ve konuyla ilgili farkındalık oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını ve yapmayı da sürdüreceklerini söyledi. Konuşmasında Vehbi Koç'tan alıntı yaparak “Meslek lisesi memleket meselesi” diyen Sarıoğlu, “Geleceğe El Ver” semineri ile Başkent'te okul-sektör işbirliğinin ilk adımını attıklarını söyledi. Sarıoğlu, “Bu mesleğe başladığımdan bu yana böyle bir tabloyu görmek, bunun bir parçası olmak, bunun ev sahibi olabilmek hayalimdi. Bu hayalimi gerçekleştirmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Mesele sadece para kazanmak değil, meslek için ve memleket için de çalışmak” diye konuştu. “Geleceğe El Ver” Semineri'nde, meslek liselerinde verilen eğitimin sektörün geleceğine etkileri ile meslek lisesi öğrencilerinin iş hayatındaki yeri ele alındı. Meslek lisesi öğrencilerinin, sektör temsilcileriyle diyalog kurarak meslek hakkında ilk elden bilgi aldığı seminerde, ATO Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Hanım Zeynep Azeritürk Özdem ve Estetica Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Erkan Güzel de birer konuşma yaptı. Artistik Kuaförler Derneği Eğitim Komisyonu Başkanı Habip Örs, Sektör Eğitimcileri Elif Demir ve Yusuf Kara'nın kuaförlük mesleğinin gelişimi üzerine güncel bilgiler aktardığı seminere, Ankara Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bedri Ekşi, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer, Ankara Kuaförler Derneği Başkanı Davut Özüduru ile sektör temsilcileri katıldı.