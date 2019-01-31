ATO Başkanı Baran OSSA Genel Kurulu'nda konuştu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, savunma sanayinde yerlilik seviyesinin yüzde 20'lerden yüzde 65'e yükseldiğini belirterek, “Savunma sanayi alanında ortaya konan başarı hikâyesinde KOBİ'lerimizin rolü büyük” dedi.

ATO Başkanı Baran, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği'nin (OSSA) 5. Olağan Genel Kurul toplantısının açılışına katılarak bir konuşma yaptı. Türkiye'nin savunma sanayi birikimine her gün yeni artılar koyan bir ülke olduğunu kaydeden Baran, Türkiye'nin savunma sanayinde dışa bağlılığın yüzde 80'lerden yüzde 35'lere düştüğünü hatırlattı.

Uluslararası arenada, ülkelerin ekonomik ve siyasi gücünü belirleyen unsurların başında savunma sanayi yer aldığını kaydeden Baran, “ Savunma sanayi alanında gücünüz yoksa istemediğiniz durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Nitekim 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türkiye bu tabloyu yaşamıştı. Savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılama konusunda kendi kendine yetemeyen bir ülkenin “bağımsız”lığından bahsetmek de mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin jeopolitik konumundan dolayı savunma sanayinin de büyük önem taşıdığını söyleyen Baran, “Bugün Suriye konusunda, oyun kurucu olarak sahada yer alabiliyorsak, bunda yönetim iradesinin yanı sıra ülkedeki savunma sanayine güvenimizin etkisi çok büyük. Savunma ve havacılık sanayimiz, son yıllardaki gelişimiyle, hem Türk Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarını karşılamaya hem de rekabetin en üst sınıra dayandığı uluslararası pazara girmeye ve bu pazarda yer etmeye başladı” dedi.

Ankara'nın sektörden birçok firmaya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Baran, bu durumun Başkent'in ihracat rakamlarına yansıttığını aktardı. Baran, 2017 yılında Ankara'dan 748 milyon dolar olan Başkent'in savunma ve havacılık ihracatının 2018 yılında 969 milyon dolara yükseldiğini söyledi. Baran, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ankara'mız ihracatını 220 milyon dolar artırırken, sektörün toplam ihracatının yarısını da tek başına gerçekleştirdi. Ankara yalnızca devlet yönetiminin değil, savunma sanayinin de başkenti olduğunu ispatladı. Gelinen bu noktadan hem çok memnun hem de gururluyuz. Özellikle son 10 yılda yerli teknolojiyle üretim için altyapı çalışmalarına hız ve ağırlık verildi. Savunma sanayimiz, millileşme çalışmaları çerçevesinde kendi uydusunu, insansız hava aracını, eğitim uçağını, helikopterini, piyade tüfeğini, muharebe gemisini, zırhlı aracını, füze ve roket sistemlerini üretiyor.Savunma sanayinde ihracatta dünya pazarında ilk 10 ülke arasına girmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Sektörün 2023 hedefi savunma ve havacılık sanayiinde üst lige çıkmak ve 25 milyar dolarlık ihracata ulaşmak.”

OSSA Genel Kurulu'nda Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ da birer konuşma yaptı.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın'ın Divan Başkanlığını yaptığı Genel Kurul'da OSSA'da 2 yıl boyunca görev yapacak yönetim ve denetim kurulu üyeleri seçildi. OSSA Yönetim Kurulu, Küçükpazarlı Havacılık'tan Taha Küçükpazarlı, EMGE'den Ahmet Mithat Ertuğ, Hazerfen Havacılık'tan Emre Fidan, Dora Makine'den Bekir Sağlamyürek, ALKAN Makine'den Mehmet Alkan, Öznur Makine'den Durali Ekiciler ve UDEA'dan İbrahim Uğurlu'dan oluştu. Denetim Kurulu'na ise Tolga Plastik'ten Mehmet Hakan Atalay, Metalurji Akdağ Isıl İşlem'den Harun Otacı, Arıtes'ten Utku Karaca seçildi.Yönetim kurulunun kendi arasında yapacağı değerlendirmenin ardından OSSA Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcıları belirlenecek.

OSSA'nın 200'ün üzerindeki üyesi, ASELSAN, HAVELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ROKETSAN, FNSS, Boeing, Sikorsky gibi ana sanayi firmalarına ürün ve hizmet sunuyor.