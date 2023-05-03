ATO Başkanı Baran: “Sağlık endüstrileri ülkeler açısından stratejik öneme sahip bir sektör”

SEİS'in mevcut Başkanı olan aynı zamanda ATO'nun 3 No'lu İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek Komitesi Başkanı Metin Demir yeniden SEİS Başkanlığı'na seçildi.

“Ankara ekonomisi önemli bir paya sahip”

Genel Kurul'un açılışında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, ilaç ve tıbbi cihaz sektörünün özellikle pandemi döneminde öneminin daha iyi anlaşıldığını belirterek, sektörün küresel ekonomide önemli bir güce sahip olduğuna dikkat çekti. Ankara'nın sağlık hizmetleriyle, doktor sayısıyla, özel ve kamu hastaneleriyle sağlık ve sağlık turizminde dünyanın merkezlerinden biri olabilecek potansiyele sahip olduğunu kaydeden Baran, ilaç ve tıbbı cihaz sektörünün Ankara ekonomisinde önemli bir paya sahip olduğunu söyleyerek, “Sağlık endüstrileri ülkeler açısından stratejik öneme sahip. Başkent ekonomisinde de önemli ağırlığı bulunuyor. Böylesine önemli bir sektörün gelişmesi, ilerlemesi için Ankara Ticaret Odası olarak elimizden geleni yapma gayretindeyiz. Sektörlerin gelişmesi ve ilerlemesi açısından tek çatı altında toplanmasını çok kıymetli buluyorum. Dünyayla rekabet edebilmek için güçlü olmak, güçlü olmak için de bir olmak zorundayız. Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası da sağlık endüstrisi alanında faaliyet gösteren işletmeleri bir araya getirerek kıymetli çalışmalar ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde ATO Duatepe Hizmet Binasında gerçekleşen Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası'nın (SEİS) 6. Olağan Genel Kurulu'na katılarak bir konuşma yaptı. Genel Kurul'a, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Dr. Asım Hocaoğlu, Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak ve TİTCK Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Hakan Fırat da katıldı.