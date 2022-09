ATO Başkanı Baran servis aracı işletmecilerinin istişare toplantısına katıldı

Ankara Toplu Taşımacılar Derneği (ANTAD) ev sahipliğinde servis aracı işletmecilerinin sektör içerisinde yaşadıkları sıkıntıları konu alan istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda servis taşımacılığı yapan firmaların son dönemde yaşadığı sorunların çözümü konusunda sektör temsilcilerinin görüş ve önerileri ele alındı. Toplantıya ATO Başkanı Gürsel Baran'ın yanı sıra ANTAD Başkanı Cemal Baltacı ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Servis taşımacılığı hizmetinin çok hassas ve önemli bir meslek olduğunu kaydeden Baran, “Sizler can taşıyorsunuz, evlatlarımızı, çocuklarımızı, kendimizi size emanet ediyoruz. Düzenli ve güvenli taşımacılık yapabilmek adına 'C' plakanın artırılması gerektiğini dile getirdiniz. Bu talebinizin bir an önce çözüme kavuşmasını isteriz. Bugün yapılan istişareler neticesinde biz de Ankara Ticaret Odası olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız. Konunun takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

“Sektörde çalışan pek çok arkadaşımız gelir kaybına uğradı”

Personel ve öğrenci ulaşım hizmetlerinde kullanılan ‘C' plakalı araç sayısının 7 bin 211 adet olduğunu ve plaka yetersizliğinden sektörün olumsuz etkilendiğini belirten Ankara Toplu Taşımacılar Derneği Başkanı Cemal Baltacı ise, “Pandemi döneminde okul ve iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle umum servis araçları, hizmeti karşılama noktasında yeterliydi. Fakat geçen yıl okulların açılmasıyla birlikte bu servis hizmetlerinin yetersiz kaldığını gördük. 'C' plaka yetersizliği nedeniyle okula 1 saat erken giden ya da geç kalan öğrenciler oldu. Bunun yanı sıra resmi kurumlarda 'C' plaka olmadığı için sözleşmeler feshedildi ve sektörde çalışan pek çok arkadaşımız gelir kaybına uğradı” diye konuştu.