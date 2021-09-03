ATO Başkanı Baran, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret etti

ATO Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Ata Tohumu Projesi kapsamında çalışmaların yürütüldüğü Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret etti.

ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun Ankara Kalkınma Ajansı Finansal Desteği ile ATO İDEA koordinatörlüğünde başlattığı “Ankara Bitki Örtüsü Haritası” projesine start verilmesinin ardından, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Enstitü Müdürü Dr. Ayten Salantur'un merkezin çalışmaları hakkında bilgi verdiği ziyarette, Baran, Ata Tohumu Saklama Merkezi, Bitki Islah Çalışma Laboratuvarları, Tohum Gen Bankası'nda incelemelerde bulundu.

Baran, Türkiye'nin tarım alanında faaliyet gösteren üretici, sanayici, ihracatçı ve tüketicilerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda uygun çeşitler ve tarımsal teknolojiler geliştirerek sektörel kalkınmaya katkıda bulunan Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün çok hayati bir görev üstlendiğini aktardı. Tarım, orman ve mera alanlarının rehabilite edilmesi, biyolojik çeşitliliğin ortaya konması ve korunması, çiftçilerin karlılıklarını arttıracak yeni yöntemlerle tohumların üretime kazandırılması için yapılan çalışmaların önemine değinen Baran, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne yaptıkları çalışmalardan ötürü teşekkür etti.

Anadolu topraklarında yetiştirilen ürünlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Ata Tohumu Projesi'nin önemine değinen Baran, “Atalarımızın geçmişte kullandığı ve herhangi bir işleme maruz kalmadan, yıllar önceki haliyle kalmış doğal tohum, yerli tohum olarak da bilinen ‘ata' tohumunun çoğaltılarak üreticilere ulaştırılması kutsal bir görevdir. Yüzyıllardır Anadolu'da kullanılan ve genetiği ile hiç oynanmamış olan bu tohumlardan elde edilen sebze ve meyvelerin tohumlarının alınarak bir sonraki sezonun ekimi için çoğaltıldığı, bu döngü sayesinde ata tohumu varlığının korunması ile gıdaların gelecek nesillere bozulmamış şekilde ulaşmasının önemini gençler yıllar sonra anlayacaktır” dedi.

Projeye destek olmak için ata tohumuna sahip olan çiftçilerin tohumlarını bağışladığını hatırlatan Baran, “Ülke sevdalısı çiftçilerimizin emanetlerine, Enstitümüzün gözü gibi bakıp sahip çıkması çok kıymetli” ifadesini kullandı.

Ata tohumlarının güvence altına alınıp korunması, yapılan incelemelerin ardından uygun nitelikli tohumların çoğaltılarak üreticilere ulaştırılmasının, Türkiye'nin bütün bölgelerinde doğal üretimi canlandıracağını kaydeden Baran, Ankara Ticaret Odası olarak, Ankara'ya özgü bitkilerin tohumunun çoğaltılması için gerekli desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü'nün tüm dünyaya örnek bir çalışma yürüttüğünün altını çizen Baran, “Enstitünün Ankara'da olması bizler için büyük bir şans. Birlikte ülkemizin geleceğine en güzel mirası bırakabilecek çalışmalar yürütmekten mutluluk duyarız” dedi.