ATO Başkanı Baran: "Ticaret bir uzlaşı kültürüdür"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "ATO olarak misyonumuzda, Türkiye'nin kültürel değerlerini iş ve ticaret hayatının merkezine alarak insan-ticaret-kültür etkileşimi ortaya koyan ve toplumun değerleriyle bütünleşen bir girişimcilik modeli çerçevesinde iç ve dış ticareti geliştirmeye yönelik yatırım ve faaliyetleri desteklemek yer alıyor" dedi.

ATO ile Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) arasında Türk kültür ve mirasını korumak, bu alanda ortaklaşa bilimsel çalışmalar, konferanslar, kongreler, sergiler, yarışmalar, festivaller ve konserler düzenlemenin yanı sıra iç ve dış ticareti geliştirmeyi amaçlayan bir iş birliği protokolü imzaladı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda gerçekleşen imza töreninde bir konuşma yapan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, TÜRSOY'un ortak Türk kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması ve bu kültürün evrensel manada layık olduğu yerlere ulaşması için önemli faaliyetler yürüttüğüne dikkat çekti.

"ATO olarak bizim de misyonumuzda, Türkiye'nin kültürel değerlerini iş ve ticaret hayatının merkezine alarak insan-ticaret-kültür etkileşimi ortaya koyan ve toplumun değerleriyle bütünleşen bir girişimcilik modeli çerçevesinde iç ve dış ticareti geliştirmeye yönelik yatırım ve faaliyetleri desteklemek yer alıyor" diyen Baran, bu misyon doğrultusunda yerel ve uluslararası tüm kurumlarla karşılıklı iş birliği ve yardımlaşmayı planladıklarını söyledi.

Türk Cumhuriyetler bağımsızlıklarına kavuştuklarında ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Baran, Türkiye'nin bölge ülkeleri için önemli bir ortak olduğunu vurguladı. Türk dünyası ile Türkiye'nin ticari ilişkilerine değinen ve bu ilişkilerin geliştirilebileceğine dikkat çeken Baran, “Ticaretle kültürü harmanlamak, kültürel ortaklığın sinerjisini ticarete yansıtmak amacıyla işbirliği yapıyoruz. Ticaret bir uzlaşı kültürüdür. Ticaret sayesinde toplumlar kültürel olarak da birbirlerinden etkilenir, halklar kaynaşır, diyaloglar gelişir. Ticaret, ikili ilişkilere barışa ve birliğe de katkı sağlar” ifadelerinde bulundu.

Baran, ATO'nun 95'inci, TÜRKSOY'un da 25'inci kuruluş yıldönümünün TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası Konseri ile kutlandığını vurgulayarak, "Bu konserin, Türk dünyası ülkeleri arasındaki kültürel bağı güçlendirerek karşılıklı ticaretimizin altyapısını oluşturacağına inanıyoruz” temennisinde bulundu.

"Genç kuşaklarımızı ortak değerlerimizin etrafında toplayacağız"

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da konuşmasında, ATO ile işbirliği protokolü imzalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaseinov, "ATO ile TÜRKSOY'un kuruluş yıl dönümlerini beraber kutlaması ve iş birliklerini artırmak üzere ortak zeminde buluşması, geleceğe dair umut veriyor. Bu ortaklığın genç kuşaklarımızı ortak değerlerimizin etrafında toplayacağına inanıyorum” dedi.

TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası'nın sanatıyla Türk dünyasını ve çalgı aletlerini en iyi şekilde temsil ettiğini vurgulayan Kaseinov, orkestranın gelecek hafta Avrupa turnesine çıkacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından ATO Başkanı Baran ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov, karşılıklı olarak İşbirliği Protokolü'nü imzaladı. TÜRKSOY Genel Sektereti Kaseinov, TÜRKSOY'un 25'inci Yıl Madalyasını ATO Başkanı Baran'a takdim etti. Protokolün imzalanmasının ardından, ATO'nun 95'inci, TÜRKSOY'un da 25'inci kuruluş yıldönümü Türk Dünyası Halk Çalgıları eşliğinde Türksoy Gençlik Oda Orkestrası konseri ile kutlandı.

Konsere, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, milletvekilleri, bazı ülkelerin büyükelçileri, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis ve Komite Üyeleri ile çok sayıda sanatsever katıldı. Azerbaycan'dan Nuriyya Huseyinova, Kazakistan'dan Bakzhol Akazhan ve Amina Mashkeyeva, Kırgızistan'dan Saikal Abylkasimova ve Türkiye'den Ahmet Baran'ın solist olarak yer aldığı konser, sanatseverlere keyifli anlar yaşattı.