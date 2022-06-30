ATO Başkanı Baran, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda reel sektörün taleplerini dile getirdi

Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı görevini de yürüten ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na katılarak, reel sektörün sorunlarını ve taleplerini dile getirdi. Küresel ekonomideki gelişmeler, Rusya- Ukrayna savaşı gibi gelişmelere ve bunların iç piyasaya yansımalarına değinen Baran, birlik beraberlik mesajı verdi. Baran, “Yaşanan tüm zorluklara rağmen reel sektörümüzün azmi ve dinamik yapısıyla, değişen şartlara uyum sağlayarak bu süreci de birlik ve beraberlik içinde atlatacağına inanıyorum. Yaşanan küresel olumsuzluklara rağmen büyüme hedefinden vazgeçmeyerek, üretim, istihdam ve ihracatı artırarak yola devam etmek arzusundayız. İstikrarlı büyüme hedefinden taviz vermeden, iş dünyamız ile istişare ederek hayata geçirdiğiniz uygulamalar, vermiş olduğunuz destekler, bizlere güç veriyor” dedi.

Baran, reel sektör olarak Türkiye'nin bekası ve gelişimi için her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduklarını da söyledi. Baran'ın reel sektör adına gündeme getirdiği konular şöyle:

“Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilmesi. Şirketler için finansman gider kısıtlamasının kaldırılması. Vergide genellik ilkesine uygun, muafiyetsiz-istinasız, tek oranlı bir KDV sistemine geçilmesi. Reel sektörün finansman ihtiyacı dikkate alınarak birikmiş Katma Değer Vergisi'nin iadesi ve bekleyen kamu alacaklarının ödenmesi. Hem katma değeri yüksek üretim için hem de işgücündeki kayıt dışılığın önüne geçebilmek adına nitelikli işçiliğin yani mesleki eğitimin teşvik edilmesi. Kayıt dışı ile mücadelede daha etkin yöntemlerin devreye alınması. Şirketlerin sermaye ve güçlerini birleştirmesi özendirilerek daha sağlam organizasyon yapısına, iş birikimine, sermaye gücüne ulaşması. Kamuya olan mali yükümlülüklerini zamanında yerine getiren işletmelerin daha etkin teşviklerle desteklenmesi. İşçi işveren davalarında, dava açma süresinin bir yıl ile sınırlandırılması. Kamu alımlarında yerli ürün kullanımının önüne geçen engellerin temizlenmesi ve bu konuda hassasiyet gösterilmesi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Birlik Personeli Sigorta ve Emeklilik Sandığı Vakfı emeklileri Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiyelerden yararlanamamaktadır. SGK'ya tabi emeklilerin ikramiyeleri Hazine tarafından karşılanmaktadır. Sandık emeklilerinin de ikramiyelerinin Hazine tarafından karşılanması için düzenleme yapılması.”