ATO Başkanı Baran: “Türkiye ve Azerbaycan'ın ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmalıyız”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Azerbaycan'ın dili, tarihi ve kültürü aynı, iki devlet olduğunu, bu yakın ilişkilerin iki ülke ticaretine de yansıması gerektiğini belirterek, “Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmalıyız” dedi. Baran, bu ticaretin Ankara ile olan bölümünü de 200 milyon dolardan 1 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakan Yardımcısı Sevinç Hasanova, bakanlık bürokratlarından oluşan bir heyetle birlikte ATO Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Baran, Türkiye ile Azerbaycan'ın köklü ilişkilerinin son yıllarda ticari ve uluslararası projelerle birlikte daha da geliştiğini ifade etti. ATO olarak yurt dışına uçuşlar konusunda çalışmalar yaptıklarını anlatan Baran, bu çalışmaların sonucunda Ankara'dan Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'ye direkt uçuş başlatıldığını söyledi. İlk uçuşa ATO heyeti olarak katıldıklarını ve Bakü'de iki ülke ekonomisinin daha da yakınlaşmasını sağlamaya yönelik temaslarda bulunduklarını bildiren Baran, “Ankara'dan Bakü'ye gerçekleştirilen direkt uçuşlar iki ülke arasındaki köprüleri kaldırdı ve ticaretimizi geliştirmek için büyük bir adım daha atmış olduk” dedi.

Türkiye ile Azerbaycan'ın, petrol, doğalgaz, demiryolu hatları başta olmak üzere birçok uluslararası projede ortak çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Baran, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi başta olmak üzere bu projelerle iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ortaya konduğunu dile getirdi. Baran, “Kardeş sıcaklığında olan ülkelerimizi bağlayan birçok proje var. Bu projelerle ekonomik ilişkilerimizi de daha ileri noktalara taşırız” dedi. İki ülke arasındaki ticareti en kısa sürede 5 milyar dolara çıkarmak istediklerini kaydeden Baran, bu ticaretin Ankara ile olan bölümünün de 200 milyon dolardan 1 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Baran, konuşmasında Ankara Ticaret Odası ve Ankara ekonomisi hakkında detaylı bilgi verdi.

“Tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz”

Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Sevinç Hasanova da iki ülke arasındaki sıcak ilişkilerden bahsettiği konuşmasında, Türkiye ekonomisinin son 10 yılda büyük oranda ivme kazandığını ve Azerbaycan olarak Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanmak istediklerini söyledi. Hasanova, “Azerbaycan'ın Türkiye'den öğreneceği çok şey var. Biz her zaman Türkiye'nin geçtiği yollara tanık olduk ve kendimize örnek aldık. Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanarak Azerbaycan'daki özel sektörü geliştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Türkiye'nin iktisadi kamu yönetimi hakkında bilgi aldıklarını belirten Hasanova, ATO'ya kayıtlı olarak faaliyet gösteren reel sektör hakkında bilgi alarak Azerbaycan'ın reel sektörünü yönlendirmek istediklerini anlattı.

Türk özel sektörünün başarılı çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Hasanova, 4 bine yakın Türk şirketin Azerbaycan'da faaliyet gösterdiğini, bu şirketlerin Azerbaycan'da gerçekleştirdiği yatırımların 12 milyar doları bulduğunu bildirdi. Hasanova, “Yatırımlar her iki ülkenin ekonomik ilişkilerini geliştiren büyük bir etken. Ticaretimizde Türkiye bizim en iyi stratejik ticari taraflarımızdandır. Azerbaycan'ın hem ihracatında hem de ithalatında Türkiye'nin rolü çok büyük. Birbiri ile ticari ilişkileri çok kuvvetli olan bu iki ülkeyi daha iyi seviyelere çıkarmalıyız” diye konuştu.

Azerbaycan'ın tekstil sanayisini modernize ederek yeniden kurduğunu belirten Hasanova, Türkiye'den çıkarak dünyaya yayılmış markalardan örnek alarak tekstil sektöründe gelişmek istediklerini de dile getirdi.

Toplantıya Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakan Danışmanı Khagani Abdullayev, Makroekonomik Tahminler ve Analiz Daire Başkanı Yalchin Azızov, Makroekonomik Tahminler Sektör Müdürü Allahverdi Mehralıyev, Sürdürülebilir Kalkınma ve Sosyal Politika Dairesi Sosyal Politika Sektör Müdürü Natig Mammadlı, Konut ve Kamusal Hizmetler Politikası Daire Başkan Yardımcısı Anar Hasanlı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı(TİKA) Bakü Progam Koordinasyon Ofisi Asistanı Elmir Lachınov katıldı.