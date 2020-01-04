ATO Başkanı Baran, Vali Şahin ile Şaşmaz'da incelemelerde bulundu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Valisi Vasip Şahin ve ATO 55 No'lu Motorlu Kara Taşıtları, Servis, Bakım ve Onarım Hizmetleri Meslek Komitesi Üyeleri ile birlikte Etimesgut ilçesinde bulunan ve 4 bin dükkanın faaliyet gösterdiği, Ankara'nın en büyük sanayi sitesi olan Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek, yerinde incelemelerde bulundu.

Vali Şahin ve ATO Başkanı Baran, sanayi sitesinde bulunan oto tamircisi, kaportacı, boyacı, elektrikçi, anahtarcı, lastikçi gibi iş yerlerini tek tek ziyaret ederek, çalışanlar ve firma sahipleriyle sohbet etti. Ankara nüfusuna oto sanayi konusunda hizmet veren firmaların sektörel ve bölgesel sorunlarını dinleyen Vali Şahin ve Başkan Baran, Ankara Oto Esnaf Sanatkârları Odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu ile de bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinledi.

Şahin ve Baran'ın ziyaretine, Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu, ATO 55 No'lu Motorlu Kara Taşıtları, Servis, Bakım ve Onarım Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Recep Atmaca, Komite Başkan Yardımcısı Adem Soylu ile Komite Üyeleri İbrahim Ayhan, Yavuz Vural, Elvan Tetik eşlik etti.