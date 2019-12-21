ATO Ba?kan? Baran: ?Vergide dijitalle?me i? d?nyas?na b?y?k fayda sa?layacak?

ATO'nun 15 No'lu S?hhi Tesisat Malzemesi Sat?c?lar? Meslek Komitesi'nin T?MKODER ve Ankara Vergi Dairesi Ba?kanl??? ile birlikte d?zenledi?i ?E-Fatura, E-Ar?iv Fatura ve E-Defter Uygulamalar? Bilgilendirme Toplant?s?? ATO Meclis Salonu'nda yap?ld?. Ankara Vergi Dairesi Ba?kan? ?lhan Karay?lan'?n da kat?ld??? toplant?n?n a??l???nda konu?an Ankara Ticaret Odas? (ATO) Y?netim Kurulu Ba?kan? G?rsel Baran, vergi daireleri ile m?kellefler aras?ndaki ili?kilerde ortaya ??kan t?m belgelerin dijitalle?mesinin ?nemine de?inerek, ??? d?nyas? olarak vergi sistemindeki dijitalle?me bizler i?inde b?y?k fayda sa?layacak? dedi. ?leti?im teknolojilerindeki geli?imin i? yap?? ?ekillerini de?i?tirdi?ini ve bu de?i?ikliklerin d???nda kalman?n m?mk?n olmad???n? kaydeden Baran, elektronik uygulamalar?n m?kelleflerin vergi daireleriyle yapt?klar? i?lemleri tek noktadan y?r?tmesini sa?lad???n? belirtti. Baran, ?Bir tu?la binlerce fatura aras?ndan istedi?imiz belge ve bilgiye kolayl?kla ula?abilece?iz? dedi.

Vergi dairelerinin dijitalle?mesinin kay?t d??? ile m?cadele, daha h?zl? vergi toplama ve vergi planlamas? a??s?ndan ?nemli oldu?una dikkat ?eken Baran, ? Kazand??? her kuru?un faturas?n? kesen, vergisini ?deyen i?letme, vermeyen i?letme y?z?nden haks?z rekabete maruz kal?yor. Kay?t d???yla m?cadele sadece devletin de?il bizlerin de ya?ad??? bir sorun. E?itim ve sa?l?k hizmetlerinden ekonomik kalk?nma ve b?y?meye kadar t?m kamu yat?r?mlar? vergilerimizle yap?l?yor? dedi. ATO'nun dijital d?n???m ?al??malar?ndan bahseden Baran, ??yelerimiz odam?za gelmeden bir t?kla onlarca belgeyi internet ?zerinden alabiliyor. Bu belgelerin say?s?n? art?rmakla ilgili gayretimizi s?rd?r?yoruz. Dijital hizmetler sayesinde ?yelerimiz zamandan tasarruf ederken bizim de i? y?k?m?z hafifliyor? diye konu?tu.

?2018'de 72.6 milyar TL vergi toplad?k?

Ankara Vergi Dairesi Ba?kan? ?lhan Karay?lan da toplant?n?n a??l???nda yapt??? konu?mada, 1 Ocak 2020 tarihinde y?r?rl??e girecek elektronik belgeler hakk?nda bilgi verdi. Karay?lan, baz? uygulamalar?n da y?l ortas?nda y?r?rl??e girece?ini kaydetti. Ankara Vergi Dairesi Ba?kanl??? olarak Ba?kent'te hizmet verdikleri vergi dairelerinde m?kellef odakl? hizmet anlay??? ortaya koyduklar?n? anlatan Karay?lan, m?kellefe yakla??m politikalar?n?n k?rm?z? ?izgileri oldu?unu s?yledi.

Elektronik d?n???mle ekonomide kay?t d???l???n azalaca??na dikkat ?eken Karay?lan, ?Kay?t d??? ?al??an i?letme ile di?er i?letmeleri ayn? rekabete tabi tutup ba?ar?l? olmalar?n? bekleyemeyiz. Bu iki farkl? i?letmeyi kar?? kar??ya getirmemek bizim en ?nemli y?k?ml?l???m?z? dedi.

Karay?lan, Ankara Vergi Dairesi olarak 2018 y?l?nda, bir ?nceki y?la g?re y?zde 20 art??la 72,6 milyar lira vergi toplad?klar?n? s?yledi. Ankara Vergi Dairesi Ba?kanl??? olarak sadece vergi toplama hizmeti yapmad?klar?n? hat?rlatan Karay?lan, 5 milyar nakit, geri kalan? da mahsupla?ma olmak ?zere 8,5 milyar liral?k da vergi iadesi ger?ekle?tirdiklerini bildirdi. Karay?lan, ger?ekle?tirdikleri iade ile taleplerin y?zde 98'ini kar??lad?klar?n? da s?yledi. Elektronik belge d?n???m? konusunda ba?ka ?lkelere ?rnek olduklar?n? da kaydeden Karay?lan, ?Bir?ok ?lke taraf?ndan yerinde inceleme talepleri al?yoruz? diye konu?tu.

Karay?lan, 1 Ocak 2020'de y?r?rl??e girecek yeni d?zenleme ile vergi dairesi m?d?rl?kleri taraf?ndan yap?lan takip ve tahsilatlar?n vergi daireleri vezneleri haricinde kamu bankalar? arac?l???yla da ger?ekle?tirilece?ini bildirdi.

?De?i?im ve yenili?e ihtiyac?m?z var?

Ayn? zamanda Tesisat ?n?aat Sanayi Malzemecileri Derne?i (T?MKODER) Ba?kan? olan ATO 15 No'lu S?hhi Tesisat Malzemesi Sat?c?lar? Meslek Komitesi Ba?kan? Tekin Yeti?, konu?mas?nda d?nyadaki de?i?imlerin ?ok h?zl? ya?and???n? belirterek, ?Ge?mi?te raflara malzeme koymakta zorlan?l?rken ?r?n k?ymetliydi. Bug?n m??teri k?ymetliyken m??terinin zaman? her ?eyden daha k?ymetli oldu. Dolay?s?yla d?nya bu kadar h?zl? de?i?irken, bizim de de?i?im ve yenili?e ihtiyac?m?z var? dedi. Yeti?, ?yelerin talepleri do?rultusunda y?lba??ndan itibaren zorunlu olan e-fatura, e-ar?iv ve e-defter uygulamalar? konusunda i?letmeleri bilgilendirmek ?zere toplant?y? d?zenlediklerini anlatt?.

A??l?? konu?malar?n?n ard?ndan Ankara Vergi Dairesi Ba?kanl??? Gelir ?daresi Grup M?d?r? Y?ksel ?elebi, bir sunum yaparak e-belge uygulamalar?n?n sa?lad??? faydalar, e-belge olu?turulmas?, e-belge uygulama ?e?itleri ve yararlanma y?ntemleri hakk?nda ATO ?yelerine bilgi verdi. Sunumun ard?ndan Ankara Vergi Dairesi Ba?kan? ?lhan Karay?lan, ATO Y?netim Kurulu Ba?kan Yard?mc?s? Temel Aktay, T?MKODER Ba?kan? ve ATO 15 No'lu S?hhi Tesisat Malzemesi Sat?c?lar? Meslek Komite Ba?kan? Tekin Yeti? ve Ankara Vergi Dairesi Ba?kanl??? Gelir ?daresi Grup M?d?r? Y?ksel ?elebi kat?l?mc?lar?n sorular?n? cevaplad?.

Toplant?ya ATO Y?netim Kurulu Ba?kan Yard?mc?lar? Temel Aktay ve Halil ?brahim Y?lmaz, Ankara Vergi Dairesi Ba?kanl??? Grup M?d?r? Y?ksel Duman, Ankara Vergi Dairesi Ba?kanl??? M?d?rleri ve ?ok say?da ATO Meclis ve Komite ?yesi kat?ld?.