ATO Başkanı Baran: “Verimlilik seferberliğinde yerimizi aldık”

ATO'nun üyelerine ve Türkiye ekonomisine verimlilik sağlamak amacıyla hayata geçirdiği çalışmalar ile projelerini tanıttığı stant büyük ilgi gördü.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Verimlilik ve Teknoloji Fuarı”nın açılış törenine katıldı.

Törende açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye Verimlilik Vakfı Başkanı Cemalettin Kömürcü yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, fuarın destekçi kuruluşları arasında yer alan Ankara Ticaret Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'a bir teşekkür plaketi sundu. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Varank ve ATO Başkanı Baran ile stantları gezdi.

“Etkin, etkili, verimli” sloganıyla fuarda yer alan ATO, çalışmalarını “Verimlilik Raporu” isimli yayınla tanıttı. “Üye Hizmetleri", “Dış Ticaret”, “Uluslararası Etkinlikler”, “Ulusal ve Uluslararası Projeler”, “Kongre ve Fuarlar”, “Sektör Çalışmaları”, “Dijital Dönüşüm”, “Eğitim, İstihdam”, “Ankara Turizmi” başlıkları altında çalışmaların sıralandığı raporda, bu çalışmaların oluşturduğu katma değer ve çarpan etkilerinin analizleri de yer aldı.

ATO'nun standını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve çok sayıda ziyaretçi gezdi. Başkan Baran, ATO stant ziyaretçileriyle tek tek ilgilendi ve ATO çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“Verimlilik seferberliğinde yerimizi aldık”

“Verimlilik ve Teknoloji Fuarı”nı değerlendiren ATO Başkanı Gürsel Baran, fuarın Ankara'da yapılmasını çok önemsediklerini belirterek, verimlilik konusunun reel sektör için büyük önem taşıdığını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın üniversiteler, kamu kuruluşları, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarını verimlilik seferberliği başlatmaya davet ettiğini kaydeden Baran, “Verimlilik seferberliğinde ATO olarak yerimizi aldık” dedi.

ATO'nun iç çalışmalarında verimliliği artırmak üzere dijital dönüşümü gerçekleştirdiğini ifade eden Baran, KOBİ Destek Kredisi, Oda Sicil belge ücretlerinde indirim, elektronik belgelerin ücretsiz verilmesi, tek noktadan şirket kurma ve devlet destekleri bilgilendirmesi hizmetleriyle üyelere zaman ve kaynak tasarrufu sağladıklarını anlattı.

Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi, Marka Festivali ve Ticari Ataşeler Buluşması gibi uluslararası etkinliklerle ve kongre, fuar ve sağlık turizmine yönelik çalışmalarla Ankara'nın geleceğine yatırım yaptıklarını belirten Baran, “Ankara Ticaret Odası olarak, dönüşüme, büyürken büyütmeye ve verimliliğe yönelik çalışmalar yürüten bir anlayışı çalışmalarımızın temeline yerleştirerek Ankara'nın geleceğine odaklanmaya devam ediyoruz” dedi. Baran, eğitim faaliyetleriyle de istihdama ve toplum refahına katkı sağladıklarını dile getirdi.

Verimliliğin, yürüttükleri tüm çalışmaların temelinde yer alan amaçlardan biri olduğuna dikkat çeken Baran şunları söyledi:

“Verimlilik Ankara Ticaret Odası için genciyle, yaşlısıyla, girişimcisiyle, tüccarıyla, iş insanıyla, çalışanıyla mutlu bir Ankara demek. Ve biz geleceğe, değerli üyelerimizle birlikte, büyüyerek, başararak ve destek olarak ilerlemek istiyoruz. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki her şeyi başaracağız, her hedefe ulaşacağız.”

ATO'nun “Verimlilik ve Teknoloji Fuarı”ndaki standı 9 Aralık 2018 tarihine kadar ziyaret edilebilir.