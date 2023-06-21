ATO Başkanı Baran: “Yapay zeka ticaret ve ekonomide değişimi getiriyor”

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Ankara Ticaret Odası 13 No'lu Reklam ve Görsel İletişim Faaliyetleri Meslek Komitesi'nin Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AIPA) ile gerçekleştirdiği “Yapay Zeka ve Reklamcılık-İşsizlik Tehdidi Gerçek mi” paneline katıldı.

ATO Meclis Salonu'nda gerçekleşen panelin açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, teknolojideki ilerlemeyle birlikte yapay zeka kullanımının ve etkisinin her geçen gün arttığını ve uygulama alanını genişlettiğini belirterek, reklam, iletişim ve üretken endüstriler alanında da yapay zekadan sıklıkla faydalanıldığını söyledi. Sektörlerde yapay zeka kullanımının artmasının günümüzdeki birçok iş için insanların istihdamına ihtiyaç kalmayacağı konusunda kaygı oluşturduğunu ifade eden Baran, yapay zekanın getireceği risk, tehlike ve fırsatları iyi değerlendirmek gerektiğini ifade etti. Baran, “Gelecekte çok daha farklı alanlarda kullanılacağı öngörülen yapay zekanın ilerleyen yıllarda dünya ekonomisini dahi değiştireceğinden bahsediliyor. Yapay zeka alanındaki gelişmelerin sektörleri dönüştürürken, ticaret ve ekonomide de değişim getirdiğini görüyoruz. Diğer yandan teknoloji ne kadar ileriye giderse gitsin, insanın akıl teri ve emeğinin, değerini her zaman koruyacağına inanıyorum” diye konuştu.

ATO 13 No'lu Reklam ve Görsel İletişim Faaliyetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Berat Kuzu da yaptığı konuşmada, reklamcılık alanında yapay zeka araçlarının kullanılmasıyla birlikte sektörde büyük bir değişim ve dönüşümün yaşandığını söyledi. Reklamcılık ve medya sektörlerinin üretken endüstriler alanında en fazla katma değer üreten iki temel sektörler arasında yer aldığını ifade eden Kuzu, “Bugün geldiğimiz noktada yapay zeka araçları bizim hayal ettiğimiz sınırları aştı” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından “Yapay Zeka'nın Reklam Sektöründeki Varlığı” paneli ATO 13 No'lu Reklam ve Görsel İletişim Faaliyetleri Meslek Komitesi Başkanı Derya Filiz Dalga'nın moderatörlüğünde, AIPA Başkan Yardımcıları Volkan Kılıç ve Dr. Umut Demirezen, AIPA Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Barış Özçelik ve Doç. Dr. Şebnem Özdemir ile gerçekleştirilirken, “Yapay Zeka'nın Reklam, Görsel İletişim ve Medya Sektöründeki Kullanım Alanları” başlıklı ikinci oturumu ise Pixelhat Dijital Medya Reklam Kurucusu Serhat Karahüseyin moderatörlüğünde, VS Creative Başkanı ve Oyuncu Volkan Severcan, Pazarlamasyon Genel Yayın Yönetmeni Necip Murat, Webolizma CMO Özlem Saraç, Niş PR Başkanı Nesrin Gündüz ve NetCo Prodüksiyon Animasyon'dan Enes Malik Yıldız ile gerçekleştirildi.

Panele ATO Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Özyolu'nun yanı sıra çok sayıda ATO üyesi sektör temsilcisi katıldı.