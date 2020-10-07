ATO Başkanı Baran: "Yerli ve milli üretim meslek okullarında eğitim gören gençlerimizle artacak”

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. ATO'nun Mesleki Eğitim ve Nitelikli İş Gücü Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Abidin Memili ve üyelerinin de yer aldığı ziyarette, mesleki eğitim ve iş dünyası arasındaki ilişki ele alındı.

Ziyarette yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitimi geliştirip güçlendirmeye yönelik çalışmalarını özetleyen Bakan Yardımcısı Özer, “ders içeriklerinin belirlenmesi ve istihdam edilebilirlik” konularında reel sektörle iletişim halinde olduklarını kaydetti. Ziyarette konuşan Baran, Türkiye'nin son yıllarda mesleki eğitim konusunda önemli mesafeler kat ettiğini söyledi. Liseye Geçiş Sınavları'nda meslek liselerine yönelik ilginin arttığını hatırlatan Baran, “Ekonomimizin gelişimi için büyük önem taşıyan mesleki eğitimin güçlenmesini önemsiyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eğitimci kişiliği ile milli eğitim konularına yaklaşımı ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in mesleki eğitime yönelik yerinde ve doğru uygulamalarının eğitim sistemimizde fark oluşturduğuna dikkat çeken Baran, Bakan Yardımcısı Özer'in şahsında Milli Eğitim Bakanlığını kutladı. Baran, “Korona virüs ülkemize girdiğinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 40'a yakın meslek lisesi milyonlarca litre hipokrolit dezenfektan, binlerce litre dezenfektan, kolonya ve milyonlarca maske ve yüz koruyucu siperlik üretimi gerçekleştirdi. Meslek liselerinin bu hassas dönemde toplumun talebine hızla cevap vererek üretime geçmesi çok önemli” dedi.

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in ziyaretinde, ATO Mesleki Eğitim ve Nitelikli İş Gücü Özel İhtisas Komisyonu Başkan Yardımcısı Musa Beşparmak ile üyeler Ahmet Akça ve Cengiz Duygulu da yer aldı.