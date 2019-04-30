ATO Başkanı Baran'dan 1 Mayıs Mesajı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak “Emeğiyle, alnın teriyle hayatını kazanan tüm emekçilere sağlık ve mutluluk diliyorum” dedi.

ATO Başkanı Baran 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. İşçi ve işverenin biri olmadan diğerinden bahsedilemeyeceğine dikkat çeken Baran, şunları söyledi:

“Sanayicimiz, tüccarımız, girişimcimiz olmadan işçiden, işçi olmadan da işverenden bahsedemeyiz. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için ülkemizde işçimiz de işverenimiz de el ele kol kola çalışmalı, birlik ve beraberlik içinde ülkemizi daha müreffeh hale getirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, işverenle birlikte ülkemizin geleceğini inşa eden tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”