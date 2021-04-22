ATO Başkanı Baran'dan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 23 Nisan 1920'nin istiklale kavuşmak için milli mücadele sergileyen milletin kendi egemenliğine sahip çıktığı tarih olduğunu belirterek, “Bu tarihin çocuklara armağan edilmesi, genç nesillere duyulan güvenin en büyük ifadesidir. Ülkemizi bugün bulunduğu noktadan daha ileriye taşıyacak, geliştirecek ve koruyacak olan istikbalimizin ışığı çocuklarımızın bayramını yürekten kutluyorum” dedi.

ATO Başkanı Baran, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” ve TBMM'nin kuruluşunun 101. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Türk milletinin bağımsızlığı için verdiği milli mücadelenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla taçlandığını ve “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözleriyle de tüm dünyaya ilan edildiğini hatırlatan Baran, egemenliği sürdürmenin tek koşulunun bağımsız ekonomi olduğuna dikkat çekti.

1924 yılında kutlanmaya başlanan “23 Nisan” bayramının 5 yıl sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiğini hatırlatan Baran, “Pandemi nedeniyle bu yıl da 23 Nisan'ı çocuklarımızla el ele kutlayamasak da, bu günün önemi zihinlerimizde, coşkusu gönüllerimizde yaşıyor” diye konuştu.

Ulusun kendi geleceğini inşa etme çabasının en somut örneğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunun altını çizen Baran, şunları söyledi:

“Atalarımızdan devraldığımız bu güzel ülkenin geleceğini inşa etme görevi de nesilden nesile devam ediyor. Bu bilinç içinde bir yandan ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimi için çalışmak diğer yandan da çocuklarımızı çağın gereklerine uygun biçimde yetiştirmek ortak görevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu ve Büyük Meclisin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ülkemiz için mücadele eden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum.”