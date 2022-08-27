ATO Başkanı Baran'dan ara eleman vurgusu: “Ara eleman bulunamıyor”

ATO Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir açıklama yaparak çeşitli sektörlerdeki ara eleman sıkıntısının büyüyen bir sorun haline geldiğini söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilerde işsizlik oranının yüzde 10,3 düzeyinde olduğunu kaydeden Baran, “İşverenlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda yetişmiş işgücünü bulabilmesi halinde işsizlik oranı yüzde 5'in altına rahatlıkla inebilir” dedi.

İşsizlerin iş bulması ve meslek sahibi olması için çalışan İŞKUR'un istihdama aracılık ettiğini hatırlatan Baran, “İŞKUR'da bile açık işlerin sayısı artıyor. Temizlik görevlisi, satış danışmanı, garson, makineci dikiş işçisi, ön muhasebeci, kaynakçı, özel güvenlik görevlisi, ambar-depo görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı, paketleme işçisi, şoför-yük taşıma, kasiyer, elektrikçi, aşçı, bulaşıkçı, çağrı merkezi operatörü, reyon görevlisi, forklift operatörü arananlar listesinde yer alıyor” dedi.

Türkiye'de gençlerin hedefinin üniversite okumak olduğunu kaydeden Baran, “Üniversite eğitimi gören gençlerimiz, haklı olarak eğitim aldıkları alanlarda istihdam edilmek istiyor. Hal böyle olunca gazetelerde ara eleman sıkıntısına ilişkin haberler okuyoruz. Hazır giyimden tekstile, sigorta sektöründen sağlık turizmine, mobilya üretiminden sanayi üretimine, turizmden hizmet sektörüne kadar her alanda ara eleman sorunu yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin pandemi süreciyle birlikte yeni bir tedarik merkezi olma yolunda ilerlediğini, organize sanayi bölgelerinin tam kapasite faaliyet gösterdiğini, turizmde parlak bir sezon yaşadığını hatırlatan Baran, “Türkiye mevcut şartlarda yatırım ve üretim konusunda gelişme yolunda bir ülke. İş insanlarımız küresel ekonomiden daha fazla pay alabilmek için yatırım ve üretimlerini artırma gayretinde. Milyon dolarlık yatırımlardan binlerce liralık üretim makinalarından bahsediyoruz ancak günün sonunda iş o makinayı kullanacak, o yatırımda görev üstlenecek, o pazarlamayı yapacak ara elemana geliyor. Şirketlerimiz yurtdışından sipariş alıyor, ihracat için büyük fırsatlar doğuyor ancak ara eleman sorunu yüzünden ihracatı zamanında yetiştirememe riski ortaya çıkıyor. Genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 20,3 olduğu ülkemizde işverenler olarak yetişmiş ara eleman bulamıyoruz. Madem bulamıyoruz biz yetiştirelim diyoruz. Maddi manevi sorumluluk üstlenerek yetiştirdiğimiz eleman da ilk fırsatta başka bir işe transfer oluyor. Eleman yetiştirmek için yaptığı maddi manevi yatırımı boşa çıkan işverenlerin yatırım ve üretim iştahı sekteye uğruyor” diye konuştu.