ATO Başkanı Baran'dan “Aşınızı yaptırın” çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'de aşılama çalışmalarında uygulanan Çinli firma Sinovac'ın Coronavac aşısına ilaveten geçtiğimizde günlerde Alman-Amerikan ortak yapımı Pfizer-Biontech aşılarının da uygulanmaya başladığını belirterek, aşılar ile ilgili ortaya atılan asılsız iddiaların vatandaşın kafasını karıştırarak, süreci olumsuz etkilediğini söyledi.

Türkiye'de uygulanan aşılara gerekli analiz ve incelemeler yapıldıktan sonra onay verildiğini hatırlatan Baran, “Hayatın da ticaretin de sağlıklı bir şekilde devamı için ayrım yapmadan aşılarınızı yaptırın” dedi.

ATO Başkanı Baran, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Korona virüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada verdiği aşılama oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Baran, tanımlanan sağlık çalışanlarının yüzde 14'ünün, 65 yaş üstü vatandaşların ise tanımlandığı ve zamanı geldiği halde yüzde 23,6'sının aşısını yaptırmadığını belirterek bu durumun hem aşısını yaptırmayanlar hem de diğer vatandaşlar için hayati risk oluşturduğunu söyledi.

Sosyal hayatın ve ticaret hayatının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için aşılama çalışmalarının planlandığı şekilde sürdürülmesinin ve bir an önce sürü bağışıklığı denen toplumun büyük bölümünün bağışıklık kazanmasının önemine dikkat çeken ATO Başkanı Baran, “Maske, mesafe, hijyen tedbirlerine uymadığımız ve aşılama çalışmalarına katılmadığımız sürece salgının olumsuz etkilerini yaşamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı tedbirlere uymaya ve aşı yaptırmaya davet ediyorum.” dedi.

Vatandaşlar arasında “Çin aşısı” ve “Alman aşısı” şeklinde bilimsel temeli olmayan ayrımlar yapılarak birinin birine tercih edilmesi veya aşılanmamanın doğru bir yaklaşım olmadığını kaydeden Baran, “Korona virüs ile ilgili dünyadaki gelişmeler Sağlık Bakanlığımızca yakından takip ediyor. Ülkemizde uygulanan aşılar ile ilgili olarak da yapılan analiz ve incelemeler sonucu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onay veriliyor. Vatandaşlarımız asılsız iddialara kulak asmasın, ne kendilerinin ne de sevdiklerinin hayatını riske atmasın ve aşısını olsun” dedi.

Yerli aşı konusunda ise faz 2 çalışmalarının tamamlandığı ve önümüzdeki haftalarda faz 3 çalışmalarına geçileceğini kaydeden Baran, “Salgın konusunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyada örnek olacak bir mücadele yürüttük. Yerli aşının üretime geçmesiyle aşılama çalışmaları daha da hız kazanacak” dedi.