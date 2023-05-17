ATO Başkanı Baran'dan Bakan Bilgin'e 'prim günü' teşekkürü

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “4b” yani eski adıyla Bağ-Kur kapsamında yer alan Ankara Ticaret Odası üyesi olan tacirleri de kapsayan işverenler için emeklilikte prim ödeme gün sayısının 7 bin 200 güne indirilmesini öngören düzenleme hazırlığı nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e teşekkür etti.

ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Akça, Ömer Çağlar Yılmaz ve Yasin Özyolu ile birlikte Ankara Milletvekili olarak seçilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret ederek, “hayırlı olsun” dileklerini iletti. Baran, Vedat Bilgin'in hangi makamda olursa olsun ülke ve millete faydalı çalışmalar yapacağına inandıklarını söyledi. Ankara'nın ekonomisi hakkında özet bilgi veren Baran, kentin ekonomik ve sosyal gelişimini hızlandıracak önerilerini de aktardı.

Baran, yaklaşık bir ay önce Bakan Bilgin'e gerçekleştirdikleri ziyarette, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) şemsiyesi altında olan 4a ve 4b yani eski deyimiyle SSK ve Bağ-Kur'lular arasında emeklilik için prim ödeme gün sayısı açısından farklılıklar olduğunu, ATO üyelerinin de aralarında bulunduğu Bağ-Kur'lu işverenlerin emekliliği için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının düşürülmesi taleplerini ilettiklerini hatırlattı.

Bakan Bilgin'in bu talebe olumlu karşılık vererek, esnaf ve küçük tacirlerin prim ödeme gün sayısının indirilmesini içeren bir çalışma içinde olduklarını söylediğini kaydeden Baran, “Aralarında ATO üyelerimizin de bulunduğu işverenlerin prim ödeme gün sayısının 7 bin 200 güne çekilmesi konusundaki müjdeniz bizi çok mutlu etti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bu konuda bir açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, zatıalinize ve çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu açıklamalar üyelerimiz açısından büyük bir umut oluşturdu. Vergi vererek, istihdam sağlayarak, iş yeri açarak, katma değer oluşturarak ekonomiye katkı sağlayan üyelerimiz 7 bin 200 gün prim ödeyerek emekliliğe hak kazanmayı heyecanla bekliyor” diye konuştu.

Baran, ATO üyelerinin EYT'lilerde gerçekleştiği gibi kanun çıktığında şartları uyanları kapsaması beklentisi içinde olduğunu da söyledi.

Baran'ın, 7 bin 200 prim ödeyerek emekli olabilecek işverenlerin nasıl belirleneceği sorusuna ise Bakan Bilgin, konuyla ilgili çalışma yaptıklarını, işverenin ödediği vergi ve istihdam ettiği kişi sayısının kriterler arasında olabileceğini ifade etti.