ATO Başkanı Baran'dan Çanakkale Zaferi mesajı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Çanakkale Zaferi'nin bir milletin birlik ve beraberlik içinde her şeyin üstesinden gelebileceğinin en güzel örneği olduğunu belirterek, “Çanakkale Zaferi bundan tam 106 yıl önce Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhuyla ortaya koyduğu eşsiz mücadelenin simgesinin adıdır. Biz, Çanakkale ruhunu muhafaza ettikçe milletçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur” dedi.

ATO Başkanı Baran, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 106'ncı yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kahraman ordumuzun Çanakkale cephesinde verdiği mücadelenin sadece Türk milletinin değil bütün dünyanın tarihinin akışını belirlediğini kaydeden Baran, Türk milletinin siyasetten ekonomiye, sanayiden ticarete, sağlıktan sanata, spora kadar her alanda dünyada destan yazmaya devam ettiğini kaydetti. Baran, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Yüz yıl önce atalarımızın cephelerde sürdürdüğü istiklal savaşını günümüzde iş dünyasının temsilcileri olarak bizler de ekonomide istikbal savaşı olarak sürdürüyoruz. Vatan aşkı ve bağımsızlık inancıyla ölüme yürüyen, ‘Ben ezelden beridir hür yaşadım' diyen atalarımızın, ‘hür yaşarım' diyen torunları olarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaya çalışıyoruz. O gün cephede savaşarak verdiğimiz mücadeleyi bugün yerli ve milli üretimle, yatırımla, istihdamla, ihracatla veriyoruz. Çanakkale Ruhunu, muhafaza ettikçe devletimize ve milletimize yönelen her tehdidi Allah'ın izniyle bertaraf ederiz. Bu zaferi bize kazandıran, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

Çanakkale Şehitler Abidesi'ne ATO katkısı

ATO Başkanı Baran, Ankara Ticaret Odası'nın arşivlerinde yer alan 18 Aralık 1952 tarihli belgede ATO Meclisi'nin Çanakkale Şehitler Abidesi'nin yapımına oda bütçesinden 5 bin lira yardım yapılması kararı aldığını belirterek, “Türk milletinin destansı bağımsızlık mücadelesini sonsuza kadar yaşatacak ‘Çanakkale Şehitler Abidesi'nin yapımına katkı sunmuş bir odanın başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Çanakkale ruhunu yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

ATO Meclisi'nin Çanakkale'ye yardım yapılması konusundaki kararı oda meclisinin 1952 yılına ait tutanaklarında şu şekilde yer alıyor:

“Diğer bir mevzu olan Çanakkale Şehitler Abidesi İnşaat Yardım Komisyonunun Ankara Valiliğinden muhavvel tamimi ile evvelki oturumlarda bu hususun tetkiki için vazifelendirilen Oda Meclisi Başkan Vekili Mebus Ergüvenç'in izahı dinlendi. Yapılan müzakere sonunda 1953 yılı bütçesinden 5 bin lira yardım yapılmasına ve inşaatın ikmali esasen zamana mütevakkıf olduğu cihetle gelecek senelerde de münasip bir yardım yapılacağının da ilgili komiteye bildirilmesine karar verilerek saat 12.30'da oturuma son verildi."