ATO Başkanı Baran'dan Gelir İdaresi Başkanı Bayrakdar'a vergi ödeme kolaylığı talebi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO üyelerinin vergi ödemelerine ilişkin görüş ve önerilerini Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'a bir mektup yazarak iletti. Baran, kredi kartıyla vergi ödemede 100 bin lira olan üst sınırın kaldırılmasını istedi.

ATO Başkanı Baran, mektubunda Gelir İdaresi Başkanlığı'nın interaktif vergi dairesi uygulamalarının vergi mükelleflerinin işini kolaylaştırması nedeniyle ATO üyeleri tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, kredi kartıyla vergi ödemelerinde 100 bin liralık üst sınırın kaldırılmasını talep etti. Baran, “Türkiye'nin en çok vergi üreten illeri arasında yer alan ilimizde üyelerimiz, kredi kartıyla vergi tahsilatında 100 bin TL limitinin kaldırılması, kredi kartı limitleri uygun olduğu miktara kadar ödeme yapmalarına izin verilmesi konusunda beklenti içindedir” ifadelerini kullandı.

ATO üyelerinin bir diğer talebinin verginin farklı kredi kartlarından tahsil edilmesine imkan sağlanması olduğunu ifade eden Baran, “İş insanlarımız, farklı bankalarla çalıştığı için farklı bankaların ticari kartlarını kullanıyor. Vergi ödemelerinde tek seferde tahsilat yerine farklı kredi kartlarıyla tahsilat imkanı verilmesi hem üyelerimiz hem de vergi dairelerinin yararına olacaktır” dedi.

Baran, halen kamu bankaları aracılığıyla gerçekleştirilebilen vergi ödemelerinin resmen faaliyet gösteren diğer bankaları da kapsayacak şekilde genişletilmesi konusundaki talebi de Gelir İdaresi Başkanı'na iletti. Baran, “Finansman ilişkisini farklı bankalar aracılığıyla gerçekleştiren üyelerimiz bu bankalar üzerinden vergi ödeyebilme kolaylığına erişmeyi talep ediyor” değerlendirmesini yaptı.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun uyarınca başvuru süresinin 31 Ağustos'ta, alacakların ilk taksit ödeme süresinin 30 Eylül'de sona erecek olduğunu hatırlatan Baran, mektubunda “Üyelerimizin taleplerinin karşılık bulması, vergiye uyumlu mükellef ölçüsünü artıracak, zamandan tasarruf sağlayacak ve vergi tahsilatını artıracaktır” ifadelerini kullandı.