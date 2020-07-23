ATO Başkanı Baran'dan gençlere meslek lisesi çağrısı

Reel sektörde işsizlikten ziyade mesleksizlik sorunu yaşanıyor. Meslek lisesine devam eden gençlerimiz hayata önde başlıyor” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) arasındaki "81 İlde 81 Meslek Lisesi" işbirliği çerçevesinde imzalanan “Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü” ile ATO'nun Ankara Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hamisi olduğunu hatırlatan Baran, bu vesileyle mesleki eğitime katkı sağlıyor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki müfredatın üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda ATO tarafından belirlendiğini kaydeden Baran, lisede uçak bakımı, plastik teknolojisi, makine teknolojisi, raylı sistemler teknolojisi, bilişim teknolojileri, motorlu araçlar teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi, motor teknolojisi gibi çağın ihtiyaçlarını karşılayan bölümlerin olduğunu belirtti. Baran, “Mesleki eğitim almış gençlerimiz, ticaret ve sanayimizin sigortasını, ekonomik kalkınma ve başarının temelini oluşturuyor. Gençlerimiz hayata erken atılmış olmanın avantajını yaşarken, ülkemizin ekonomisi ve geleceğinde söz sahibi oluyor” dedi.

Ankara Ticaret Odası olarak nitelikli iş gücünün ülke ekonomisine katkısını her fırsatta dile getirdiklerini ifade eden Baran, mesleki ve teknik eğitime ayrı bir önem vererek destekleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a teşekkür etti. Baran, “Hükümetimizin yerli ve milli üretim hedefi doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığımız mesleki ve teknik eğitime özel önem verdi. Sosyal medyada #MeslekLiseleriDeğişti tabelası ile farkındalık oluşturup nitelikli iş gücünün kaynağı olan meslek liselerimizin öneminin altını bir kez daha çizen Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ediyorum” diye konuştu.