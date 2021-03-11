ATO Başkanı Baran'dan “İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü” mesajı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'un bundan tam 100 yıl önce, Türk milletinin verdiği bağımsızlık mücadelesini İstiklal Marşı ile ebedileştirdiğini belirterek, “Bir asır boyunca her okuyuşta aynı gururu duyduğumuz İstiklal Marşımızın kabulünün 100'üncü yılını kutluyorum. Yazdığı dizelerle, Türk milletinin geleceğe umut ve cesaretle bakmasını sağlayan vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan ve 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen “İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü” dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.2021 yılının “İstiklal Marşı Yılı” ilan edilmesinin, bu ruhu gelecek nesillere aktarmak açısından çok isabetli ve önemli olduğunu kaydeden Baran, “Bundan tam 100 yıl önce vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Türk milletinin bağımsızlık savaşına olan inancı için kaleme aldığı İstiklal Marşı ile milli mücadele ruhunu ebedileştirdi. Her bir kelimesi vatan, bayrak aşkı ve devletimizi var eden değerlerle dolu olan Marşımız, Türk Milleti'nin İstiklal Mücadelesi'nin hem simgesi hem de dünyaya ilanıdır. İşgal altındaki topraklardan tam bağımsız bir Türkiye yolunda verdiğimiz mücadelede “siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın” dizeleriyle yazdığımız kahramanlık destanı, inanç ve azimle tarihin akışını değiştiren büyük bir zaferin ifadesidir.” diye konuştu.

Türkiye ekonomisini dünyada daha üst sıralara taşımak için verilen mücadelenin de bağımsızlık mücadelesinin bir parçası olduğunu kaydeden Baran sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mehmet Akif'in de tarif ettiği gibi, Türk milletinin kaderinde izmihlale (yıkılma) yer yoktur. Ancak hakkı istiklal ve hürriyettir. Dün siperlerde yapılan vatan savunması bugün ekonomik cephelerde devam ediyor. Küçük üreticiden, tüccara, sanayiciden esnafa kadar bu cephede mücadele veren tüm neferlerimiz de İstiklal Marşı'nın ruhu içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu önemli günün yıldönümünde, bize bağımsız bir ülke emanet eden Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ü, büyük şair Mehmet Arif Ersoy'u ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, bir asır söylemekten gurur duyduğumuz ve milletimizin binlerce asır boyunca söyleyeceği İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yılını kutluyorum.“