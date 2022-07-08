ATO Başkanı Baran'dan Kurban Bayramı mesajı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, bayramların manevi duyguları güçlendiren, birlik ve beraberliği pekiştiren özel günler olduğunu belirterek, “Kurban Bayramı'yla oluşan manevi iklimin tüm milletimizi kucaklamasını, kardeşlik ve dayanışma duygularıyla paylaşma kültürümüzü artırmasını diliyorum” dedi.

ATO Başkanı Baran, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle geçen yıllarda bayramların mesafeli kutlandığını hatırlatan Baran, bu bayramda da pandeminin yeniden yükselmemesi için kucaklaşmaların gönülle yapılması gerektiğini kaydetti. Dünyanın bir daha salgınlarla sınanmaması ve yaşanan savaşların son bulması temennisinde bulunan Baran, “Millet olarak bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bayramlar birlik ve beraberliğin, aile ve sevgi bağlarının güçlenmesine vesiledir. İş dünyamız adına birlik ve beraberliğimizin ülkemizin geleceği için yatırım, üretim, ticaret ve ihracata dönüşmesini temenni ediyoruz. Paylaştıkça çoğaldığımız, bereketiyle büyüdüğümüz ülkemizden refah ve huzur hiç eksik olmasın. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, bu özel günlerin tüm insanlığa refah, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum" dedi.