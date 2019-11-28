ATO Başkanı Baran:"Türkiye, hem savunma sanayi şirketleriyle hem de geliştirdiği ürünlerle dünya markası haline geldi"

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, "2018 yılı itibariyle Türkiye dünya sıralamasında tasarımda 5'inci, marka başvurusunda 8'inci ve patent başvurusunda da 14'üncü sırada. Milli Teknoloji Hamlesi ile kritik teknolojilerde atılım sağlayan Türkiye, hem savunma sanayi şirketleriyle hem de geliştirdiği ürünlerle dünya markası haline geldi" dedi.

Ankara Ticaret Odası ( ATO) tarafından bu yıl dördüncüsünü düzenlenen Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Valisi Vasip Şahin, ATO Başkanı Gürsel Baran'ın katılımıyla başladı. Marka olma, markalaşma ve dijital dönüşümün boyutlarının her yönüyle ortaya konulacağı etkinliğin ana temasını “Düğüm Çözülüyor” başlığı oluşturuyor. 250 konuşmacının, 26 eğitim programının, sosyal projelerin, teknolojideki gelişmelerin göz önüne serileceği fuar 3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Programın açılış konuşmasını ATO Başkanı Baran tarafından gerçekleştirildi.

"Türkiye, sağlık turizminde beşinci sırada olan bir marka"

Son 17 yıllık dönemde küresel ekonomideki payını ve rolünü artıran Türkiye'nin marka ve markalaşma konusunda da önemli aşama kat ettiğini kaydeden Baran,”Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı'nın son açıkladığı verilere göre, 2018 yılı itibariyle Türkiye dünya sıralamasında tasarımda 5'inci, marka başvurusunda 8'inci ve patent başvurusunda da 14'üncü sırada.Türkiye genel sıralamada tamamı yerli fikri mülkiyet çalışmalarıyla da 11'inci sıraya yükseldi. Bu başarı Türkiye'nin önünü ve ufkunu açan yönetim sayesinde gerçekleşti.Türkiye yıllar içinde gerçekleştirdiği yatırımlar ve özel sektöre yönelik desteklerle Türkiye'yi bir çok alanda dünya ülkeleri arasında ilk sıralara taşıyarak, marka haline getirdi. Doğal güzelliklerini, kaliteli hizmet ve modern tesislerle birleştiren, yıllık 40 milyonluk turist sayısıyla dünyanın en çok turist çeken altıncı ülkesi olan Türkiye, bugün bir turizm markası. Almanya'dan İngiltere'den gelen hastalar bizim hastanelerimizde şifaya kavuşuyor. Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 1 milyon hastanın tedavi için geldiği Türkiye, sağlık turizminde beşinci sırada olan bir marka" dedi.

"Türkiye, hem savunma sanayi şirketleriyle hem de geliştirdiği ürünlerle dünya markası haline geldi"

Dünyanın birçok ülkesindeki enerji santralleri, barajlar, fabrikalar ve daha pek çok projenin Türk müteahhitler tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çeken Baran,"Rusya'dan Türkmenistan'a, Libya'dan Kazakistan'a kadar dünyanın dört bir yanında müteahhitlik hizmeti yapan Türk firmaları, bugüne kadar üstlendikleri 9 bin 800 proje ile, alanlarında Türkiye'yi dünya ikincisi yaptılar. Müteahhitlerimizin üstlendiği proje tutarı 387 milyar dolara ulaştı. Ankara'da bulunan bir şirketin (E-Berk Makine ve Metalurji Anonim Şirketi) çalışmasıyla Türkiye, tünel delme makinesi üreten dünyanın sekizinci ülkesi oldu.2018 yılında 30 milyon adete yaklaşan beyaz eşya üretimiyle Türkiye, bu alanda üretim kapasitesiyle dünya ikincisi. Tarım üretiminde de liderliklerimiz var. Ülkemizin gururu, Türk Hava Yolları, 124 ülkede, 318 noktaya gerçekleştirdiği uçuşlarla dünyanın en çok ülkesine uçan ve en iyi hava yolu şirketi durumunda. Milli Teknoloji Hamlesi ile kritik teknolojilerde atılım sağlayan Türkiye, hem savunma sanayi şirketleriyle hem de geliştirdiği ürünlerle dünya markası haline geldi" diye konuştu.

Dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri arasında beş markası ile yer alan Türkiye'nin, ihracatçı firma sayısını 60'dan 700'e, ihracatını da 2 milyar doların üzerine çıkardığını ifade ederek," İnsansız hava aracı, füze, radar sistemi, helikopter ve deniz platformu, zırhlı araç ve mühimmat üreten Türkiye bugün Amerika Birleşik Devletleri Güney Amerika, Afrika, Uzak Doğu, Orta Asya ve Doğu Avrupa'ya ihracat gerçekleştiriyor. Radar sistemi ve uydu teknolojilerinde ürün geliştirme kapasitesini ortaya koyan Türkiye, bulunduğu zorlu coğrafyada hür ve egemen bir devlet olarak varlığını güçlendiriyor. Ağustos 2019 itibariyle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde 310'u yabancı olmak üzere 5 bin firmanın toplam 33 bin Ar-Ge projesi bulunuyor" ifadelerini kullandı.