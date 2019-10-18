ATO faaliyetlerini sosyal sorumluluk çalışmalarıyla taçlandırıyor

Başkent'in ticari yaşamını geliştirmek için çok sayıda projeye imza atan Ankara Ticaret Odası (ATO) sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında da faaliyetlerini sürdürüyor. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO meslek komitelerinin giyim ve gıda yardımı yaptığı Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek, merkez sakinleriyle yakından ilgilendi.

ATO Başkanı Baran, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay ve Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar'la birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Pursaklar'da bulunan Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Baran ve beraberindeki heyet, Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Bekir Demiryılmaz ve yardımcısı Sercan Bozdemir'den merkez hakkında bilgi aldı. Her yaştan ruhsal, fiziksel, zihinsel engelli bireylerin rehabilite edildiği merkezde; Ahşap Boyama, Ağaç İşleri, Batik, Bilgisayar, Dokuma, El Sanatları, Galoş, Meyve Sabunculuğu, Oyuncak, Resim, Seramik, Takı ve Aksesuar atölyelerinin yer aldığı İş ve Meşguliyet Atölyelerini gezen Baran, atölyelerde eğitim alan merkez sakinleriyle de tek tek ilgilendi.

Baran, Türkiye'nin bir sosyal devlet olduğunu belirterek, engelli bireylerin devlet koruması altında güvende, sağlıklı ve sosyal bir yaşama sahip olduğunu kaydetti. Rehabilitasyon merkezlerinin önemine dikkat çeken ve bu konudaki başarılı çalışmaları nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı kutlayan Baran, “Sosyal devlet anlayışının kuvvetli yansımaları olan rehabilitasyon merkezleri, özel çocuklarımıza umut oluyor. Onlar için sağlanan bu kıymetli imkânlar bireylere ve ailelere destek verirken, ülkemizin geleceği için de umut oluyor” diye konuştu.

ATO'dan sosyal sorumluluk desteği

Çalışmalarını sosyal sorumluluk projeleriyle de taçlandıran Ankara Ticaret Odası, Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi seramik atölyesine, seramik yapımında kullanılmak üzere bir merdane makinesi hediye ederken, ATO'nun Konfeksiyon, Hazır Giyim, Triko Meslek Komitesi Meclis Üyeleri Hayati Akbaba ve Mehmet Ünsal merkez sakinlerine giysi yardımı, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Çetinkaya ise gıda yardımında bulundu.

Rehabilitasyon merkezine gerçekleştirilen ziyarette Baran'a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara İl Müdür Yardımcısı Fatih Kocur da eşlik etti.