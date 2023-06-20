ATO Heyeti “ATONET” için Cenevre'de

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığındaki ATO Heyeti, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) çatısı altında faaliyet gösteren ve küresel anlamda Odaların temsilciliğini üstlenen Dünya Odalar Federasyonu'nun (WCF) “2023 Dünya Odalar Yarışması” finaline katılmak üzere İsviçre'nin başkenti Cenevre'ye gitti.

Ankara Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ali Yılmaz ve ATO Bilişim Komitesi Başkan Yardımcısı Gökhan Ertek ile birlikte Dünya Odalar Federasyonu'nun düzenlediği “2023 Dünya Odalar Yarışması”nın finaline katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gitti.

ATO'nun üyelerinin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Oda hizmetlerini tek çatı altında bir araya getirdiği dijital uygulaması “ATONET Üye Hizmet Platformu” projesiyle, ICC Dünya Odalar Federasyonu'nun düzenlediği 47 ülkeden 111 Oda'nın başvurduğu “2023 Dünya Odalar Yarışması”nda “En İyi Oda Sistemi İnovasyon Projesi” kategorisinde finalde yarışmaya hak kazanmıştı.

Finalistlerin, 22 ve 23 Haziran tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirilecek 13. Dünya Odalar Kongresi'nde projelerini sunacağı finalde, Ankara Ticaret Odası'nın “ATONET Üye Hizmet Platformu” projesi, Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Tampa Bay Ticaret Odası'nın “Tampa Bay Ticaret Odası Azınlık İşini Hızlandırma Programı” ve Illinois Hispanik Ticaret Odası'nın “Sözleşme Radarı - Tüm İşletmeler İçin Yapay Zekâ” projeleri ile Çin Ticaret Odası'nın “RCEP ve diğer STA'ların Kullanım Oranını Teşvik Etmek” projeleriyle yarışacak. Sonuçlar, 23 Haziran Cuma günü açıklanacak.

ATO Başkanı Gürsel Baran, dünyanın yaşadığı dijitalleşme sürecini yakından takip ettiklerini ve ATO üyelerine dünya standartlarında hizmet sunmak gayretiyle, üyeye sunulan hizmetlerin kanunların izin verdiği bölümünü elektronik ortama taşıdıklarını hatırlatarak, “ATONET Üye Hizmet Platformu ile Oda olarak gerçekleştirdiğimiz dijital dönüşüm projelerimizi taçlandırdık. ATONET çok başarılı bir inovasyon projesidir, Cenevre'den ödülle döneceğimize inanıyoruz” dedi.

Dünya Odalar Federasyonu'nun dünya odaları arasında düzenlediği yarışmada finale kalmanın bile gurur verici olduğunu kaydeden Baran, “Ankara Ticaret Odası olarak üyelerimizin en iyi hizmeti hak ettiği bilinciyle çalışıyoruz” diye konuştu.

ATONET ile 7 gün 24 saat hizmet

Ankara Ticaret Odası'nın 2022 yılı Mayıs ayında kullanıma sunduğu ATONET Üye Hizmet Platformu uygulaması ile ATO üyeleri, ATO Hizmet Binası'na gelmeden, e-Devlet üzerinden giriş yaparak, 7 gün 24 saat e-belge, online başvuru, randevu, vezne işlemleri, bilgi güncelleme talebi, harç iade talebi, sigorta şirketlerinin acentelik başvuruları, kapasite raporları, ekspertiz raporları, iş makinesi tescili, Türk malı, yerli malı belgeleri, NACE kodu değişikliği gibi onlarca hizmeti elektronik ortamdan alabiliyor. Yine uygulama ile ATO üyeleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Resmi Gazete bilgileri ile teşvik ve hibe, sektörel bilgilendirme, fuar takvimi, pazar ve sektör araştırmaları bilgilerine erişim sağlayabiliyor.

160 bine yakın üyesi bulunan ATO'nun, 1 yılın sonunda 122 bin 897 kullanıcı sayısına ulaşan ATONET uygulaması ile ATO Üyeleri, zamandan, mekandan, nakitten, vakitten tasarruf ettikleri gibi, zamanlarını kendi işlerine ayırmanın sosyal refahını yaşıyor.

ATONET dijital uygulaması, Google Play, Apple Store ve HuaweiApp Galery platformlarından cep telefonlarına indirilerek kullanılabiliyor.