ATO heyetinden Bakan Karaismailoğlu'na ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret eden Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Süveyş Kanalı'nı konteyner gemisinin tıkamasıyla Türkiye'nin demiryolu ve karayolu ağlarının öneminin daha da iyi anlaşıldığını belirterek, “Ülkemizin vazgeçilmez küresel lojistik ve ulaşım entegrasyon merkezi konumu pekişti” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran başkanlığındaki heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret ederek, ATO üyelerinin sektörel sorunlarına ilişkin bir dosya sundu. Ziyarette konuşan Baran, Türkiye'nin dünyadaki imajını güçlendiren, ülkeye çağ atlatan tüm projelerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirildiğini söyledi. Ankara Ticaret Odası olarak üyelerin geleceğine yön vermek için Türkiye'nin gelişimini de yakından takip ettiklerini anlatan Baran, Türkiye'nin lojistik merkezi olarak güçlenebileceğini söyledi. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı üzerinden Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Çin'e yapılan yük taşımacılığında pandemi süreciyle birlikte artış görüldüğünü kaydeden Baran, “Süveyş Kanalı'nın konteyner gemisince bir hafta tıkanmasıyla birlikte Türkiye'nin mega projeleriyle oluşturduğu demiryolu ve karayolu ağlarının önemi daha da anlaşıldı. Türkiye'nin vazgeçilmez küresel lojistik ve ulaşım entegrasyon konumu pekişti” diye konuştu.

Ankara Ticaret Odası'nın çalışmaları hakkında da bilgi veren Baran, hızlı trenin merkezi olan Ankara'nın sağlık, kongre ve fuar turizminde gelişmesi için çalışmalar sürdürdüklerini, pandemi sürecinin ardından bu çalışmalara hız vereceklerini aktardı. Baran, Ankara'nın ticaret ve turizmde gelişebilmesi için yurt dışına direkt uçuşların önemli olduğunu belirterek, pandemi sonrasında direkt uçulan destinasyon sayısının artırılması konusunda Bakan Karaismailoğlu'ndan destek istedi. Baran ayrıca, patates hat olarak nitelenen sahte telefon hatları için satışın yapıldığı bayinin bağlı olduğu işletmenin sahibinin cezalandırılması yerine satışı yapan kişinin cezalandırılmasına ilişkin talepleri iletti.

Bakan Karaismailoğlu, Uzak Asya ile Avrupa arasında yıllık 720 milyar dolarlık bir ticaret hacmi olduğunu belirterek, ulaşım konusunda yaptıkları çalışmalarla bu ticaret hacminden alınabilecek en yüksek payı almayı hedeflediklerini ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu'nu ziyaretinde ATO Başkanı Baran'a Yönetim Kurulu Üyeleri Nuh Acar ve Ali Yıldız ile Meclis Üyeleri Ali Arslan, Murat Yalçın ve Ertuğrul Bozoğlu eşlik etti.