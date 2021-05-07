ATO heyetinden Bakan Muş'a “hayırlı olsun” ziyareti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Ticaret Bakanlığı görevine atanan Mehmet Muş'a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Baran, ziyarette ticaret hayatının sağlıklı bir şekilde işlemesi için önerilerin yer aldığı raporu Bakan Muş'a sundu. Ticarette kullanılan ödeme araçlarına dikkati çeken Baran, “çek” gibi ödeme araçlarının güvenilirliğinin artırılmasına yönelik düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu aktardı. Bakan Muş'a Ankara Ticaret Odası'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Baran, pandemi süresi boyunca 67 Meslek Komitesi aracılığıyla sektörlerin durumunu yakından takip ettiklerini ve reel sektörün talep ve beklentileri ile çözüm önerilerini ilgili mercilere aktardıklarını kaydetti. Baran, “Korona virüsle mücadele sürecinde ticari hayatın nabzını 67 meslek komitemiz ve bu komitelerimize kayıtlı üyelerimiz aracılığıyla tuttuk” açıklamasını yaptı.

Kısa Çalışma Ödeneği'nin uygulama süresinin uzatılması konusunda hizmet sektörünün taleplerini ileten Baran, iş dünyasının gündeminde yer alan konular hakkında görüş ve önerilerini açıkladı. İstihdam üzerindeki vergi yükünün işveren üzerindeki ağırlığına dikkat çeken Baran, nitelikli işgücü ihtiyacından da bahsetti. Kamu desteklerinde esnaf-tüccar ayrımının ticari hayatın işleyişini zedelediğini aktaran Baran, “Hükümetimiz destek mekanizmalarını devreye alırken esnaf ve tüccar ayrımı yapmadan, ekonomiye katkı açısından değerlendirmelerinde fayda görüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

ATO Başkanı Gürsel Baran'a ziyaretinde ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş ve Yönetim Kurulu Üyeleri Nuh Acar, Nihat Uysallı ve Adem Ali Yılmaz eşlik etti. Baran, Muş'a çeşitli hediyeler de takdim etti.