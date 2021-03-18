ATO heyetinden Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran başkanlığındaki heyet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.

ATO Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u ziyaret ederek, Polatlı ilçesi sınırlarında gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı için hazırlanan projenin sunumunu gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan Baran, özellikle hizmet sektöründe yer alan ATO üyelerinin pandemi kısıtlamaları nedeniyle zor günler geçirdiğini hatırlatarak, yeni normalleşme sürecinin işletmelerin ekonomik devamlılığı açısından önemli olduğunu söyledi. Baran, Kurtuluş Savaşı'nın öneminin kavranması ve Milli Mücadele ruhunun yeni nesillere aktarılması amacıyla salgın öncesinde Çanakkale ve Polatlı-Duatepe'ye öğrenci gönderdiklerini hatırlatarak, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı için de proje hazırlığı içinde olduklarını söyledi. Baran, '1921-Ya İstiklal Ya Ölüm' adını taşıyan projeyle salgın döneminin yavaşlattığı Ankara ekonomisine kültür ve sanat ekonomisi ile katkı sağlamayı ve turizmi canlandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ankara ekonomisini kongre, fuar ve sağlık turizmi ile geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Baran, 2020 yılında Türkiye'ye 1,3 milyon sağlık amaçlı turist geldiğini ve Ankara'nın en çok turist ağırlayan ilk beş il arasında yer aldığını söyledi. Başkent'in sağlık turizmi potansiyelini harekete geçirecek çalışmalara devam ettiklerini belirten Baran, bu kapsamda Ankara'dan yurt dışına direkt uçuş konusunun da gündemlerinde olduğu bilgisini verdi. 2021 yılının Kurtuluş Savaşı'nın gidişatını değiştiren, Türk ordusunun gerilemesinin durduğu Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı olduğunu belirten Baran, “Kurtuluş Savaşı'nın öneminin kavranması ve Milli Mücadele ruhunun yeni nesillere aktarılması için Milli Eğitim Bakanlığımız ile yaptığımız çalışmalarla 2005 yılından bu yana Çanakkale'yi 35 bin, Polatlı-Duatepe'yi ise 3 bin öğrencimizin ziyaret etmesini sağladık. Atalarımızın cephelerde verdiği kahramanca mücadeleyi anlattığımız öğrencilerimizi bu ziyaretin ardından Organize Sanayi Bölgesi içindeki fabrikalara götürerek, burada da ekonomik alanda gelişim savaşının nasıl olduğunu göstermeye çalıştık” açıklamasında bulundu.

Ziyarette projenin sürdürülebilirliği konusunda sorularla detaylı bilgi alan Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak projeyi destekleyebileceklerini söyledi.

Ziyarette ATO Başkanı Gürsel Baran'a ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar ile 59 No'lu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Turan Öztürk eşlik etti.