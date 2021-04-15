ATO heyetinden Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar'a ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevine getirilen Alpaslan Çakar'a “hayırlı olsun” ziyareti gerçekleştirdi.

ATO Başkanı Baran, pandemiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen kısıtlamaların hizmet ana sektörü çatısı altında faaliyet gösteren sektörlerin sürdürülebilirliğini tehlikeye soktuğunu belirterek, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'dan bu sektörlere yönelik yeni bir finansman paketi ve yapılandırma talep etti. Pandemi nedeniyle finansman sıkıntısı yaşayan reel sektöre en büyük desteği aralarında Ziraat Bankası'nın da bulunduğu kamu bankalarının verdiğini belirten Baran, bu desteğin devamını beklediklerini aktardı. Salgın ve kısıtlamalar nedeniyle ATO'nun özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin finansman ihtiyacının devam ettiğini vurgulayan Baran, “Bir yılı aşkın zamandır devam eden korona virüs salgınından etkilenen lokanta, restoran, kafeterya gibi hizmet sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz, daha önce kullandıkları kredilerin geri ödemelerini yapmakta sıkıntı yaşıyorlar. Bu durum üyelerimizin kötü niyetinden değil mevcut şartların sonuçları olarak ortaya çıkıyor. Bu nedenle hizmet sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz için bir yapılandırma talep ediyoruz” dedi.

Baran, vaka sayılarının artışıyla birlikte yeniden gündeme gelen kısıtlamaların bu süreçte ciro kaybı yaşayan işletmelerin sürdürülebilirliğini tehlikeye soktuğunu belirterek, “Üyelerimiz pandeminin başladığı dönemde ertelenen vergi ve diğer ödemeleri için çalışıp kazanma şansı bulamamışlardı, kısıtlamalarla temel giderlerini de karşılayamaz hale geldiler. Pandemiden etkilenen sektörlere özel olmak üzere, düşük faizli, uzun vadeli ve belli bir süre geri ödemesiz kredi paketi talebimiz söz konusu” açıklamasında bulundu.

ATO Başkanı Gürsel Baran'a ziyaretinde ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuh Acar ve Halil İlik eşlik etti.