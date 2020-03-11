ATO hizmet binası korona virüse karşı dezenfekte edildi

7 gün 24 saat hizmet veren E-ATO uygulaması sayesinde üyelerimiz ınternet üzerinden e-imzalı olarak belgelerini temin edebilir” dedi.

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) üyelere hizmet veren birimleri başta olmak üzere tüm birimleri dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsüne karşı dezenfekte edildi. Korona virüs önlemlerini yerinde inceleyen ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın bilgilendirmelerinin ardından korona virüse karşı hijyen sağlamak üzere üyelerimizin sağlığı için önlemlerimizi aldık ve tüm birimlerimizi dezenfekte ettirdik” dedi.

ATO, 2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve süreç içerisinde dünyanın pek çok ülkesine yayılan ve son olarak Türkiye'de de bir vak'ada ortaya çıkan Korona virüse karşı önlem aldı. ATO üyelerinin ve personelinin işlemlerini sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapabilmesi için hizmet binası içinde yer alan gişeler, merdivenler, tırabzanlar, tuvaletler, turnikeler, girişler, araçlar ve daha pek çok ortak kullanım alanı Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Belplas ekipleri tarafından virüs ve bakterilere karşı dezenfekte edildi. Üyelerin ve çalışanların kullanımı için el dezenfektanlarının çeşitli alanlara yerleştirildiği bina; Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan hijyen ve korunma yollarını anlatan afiş ve broşürlerle donatıldı.

ATO Başkanı Baran, günde bini aşkın kişinin, evrak işlemlerini gerçekleştirmek için ATO'yu ziyaret ettiğini belirterek olası tüm virüs tehlikelerine karşı önlem aldıklarını söyledi. Baran, “Para ve evrak alışverişi yapılan alanlarla, elle temas edilen bütün alanlar özel kimyasallarla temizlendi. Üyelerimiz ve personelimizin sağlığını korumak için hijyen sağlamaya yönelik çalışmalarımızı periyodik olarak devam ettireceğiz” diye konuştu.

Korona virüsü ile mücadelede kalabalık ortamlardan uzak kalınmasının önemli olduğuna dikkat çeken ATO Başkanı Baran “Bu süreçte üyelerimiz E-ATO hizmetimizden faydalanarak, hizmet binamıza gelmeden de oda belgelerini alabilirler. 7 gün 24 saat hizmet veren E-ATO uygulaması sayesinde üyelerimiz ınternet üzerinden e-imzalı olarak belgelerini temin edebilir.” diye konuştu.

Baran, ATO'da bulunan tüm birim personeline el dezenfektanı dağıtarak kişisel hijyen sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.